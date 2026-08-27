"Театр теней" закончился трагедией: в США мужчина случайно убил коллегу

В американском штате Миннесота 34-летний Кристофер Бун Кримминс убил своего 26-летнего коллегу Тайлера Энтони Линча в ходе обычной обрезки деревьев, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в городе Апл-Валли. Кристофер Бун Кримминс управлял техникой, в то время как Тайлер Энтони Линч убирал ветки на земле, пишет WFMD.

Как позже пояснил правоохранителям сам Кримминс, в какой-то момент он обратил внимание на тени, отбрасываемые стрелой и коллегой. Тогда он устроил "театр теней", пытаясь "схватить" силуэт парня силуэтом гидравлического захвата. По словам обвиняемого, он не осознавал, что механизм при этом действительно движется в сторону головы погибшего. В результате Линч получил тяжелейшие травмы головы и умер на месте происшествия.

Кримминсу предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени. В случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 20 тыс. долларов.

Тем временем в Индии 46-летняя женщина погибла от удара молнии, когда возвращалась с работы домой во время грозы. Врачи местной больницы не смогли спасти пострадавшую.