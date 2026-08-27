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Мир

"Театр теней" закончился трагедией: в США мужчина случайно убил коллегу

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, вырубка больных деревьев, аварийные деревья, обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 19:10 Фото: Zakon.kz
В американском штате Миннесота 34-летний Кристофер Бун Кримминс убил своего 26-летнего коллегу Тайлера Энтони Линча в ходе обычной обрезки деревьев, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в городе Апл-Валли. Кристофер Бун Кримминс управлял техникой, в то время как Тайлер Энтони Линч убирал ветки на земле, пишет WFMD.

Как позже пояснил правоохранителям сам Кримминс, в какой-то момент он обратил внимание на тени, отбрасываемые стрелой и коллегой. Тогда он устроил "театр теней", пытаясь "схватить" силуэт парня силуэтом гидравлического захвата. По словам обвиняемого, он не осознавал, что механизм при этом действительно движется в сторону головы погибшего. В результате Линч получил тяжелейшие травмы головы и умер на месте происшествия.

Кримминсу предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени. В случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 20 тыс. долларов.

Тем временем в Индии 46-летняя женщина погибла от удара молнии, когда возвращалась с работы домой во время грозы. Врачи местной больницы не смогли спасти пострадавшую.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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