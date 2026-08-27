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Мир

"Красивый сон" как бьюти-процедура: японские клиники нашли новый способ привлечь клиентов

Красивый сон как бьюти-процедура: японские клиники нашли новый способ привлечь клиентов, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 21:31 Фото: magnific.com
В Японии некоторые частные клиники начали предлагать пациентам процедуры, связанные с так называемым "бьюти-сном". В рамках таких программ могут назначаться рецептурные снотворные и психотропные препараты, что вызвало обеспокоенность специалистов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News365 Times, термин "бьюти-сон" не имеет официального медицинского определения. Обычно под ним подразумевают достаточный и качественный сон, который может положительно влиять на состояние кожи и гормональный баланс.

Однако отдельные японские клиники стали использовать эту концепцию для продвижения коммерческих услуг и назначать препараты, предназначенные для лечения бессонницы и нарушений сна. Такие услуги не покрываются государственной системой медицинского страхования, поэтому пациенты оплачивают лечение самостоятельно.

Эксперты предупреждают, что снотворные не предназначены для косметических целей. Некоторые препараты относятся к психотропным средствам и при неправильном применении могут вызывать сонливость, головокружение и зависимость.

Президент Университета Курумэ и Японского общества исследований сна Наохиса Утимура отметил, что при проблемах со сном прежде всего следует корректировать образ жизни. По его словам, медикаментозное лечение необходимо рассматривать только при сохраняющихся симптомах.

Специалисты призывают отличать медицинскую помощь при нарушениях сна от коммерческого использования снотворных в индустрии красоты.

Ранее ученые рассказали, сколько на самом деле нужно спать.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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