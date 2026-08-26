Ученые рассказали, сколько на самом деле нужно спать

Спать по восемь часов совсем не обязательно. Важнее не длительность сна, а его регулярность. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые не подтверждают распространенное мнение о необходимости восьмичасового сна. Современные охотники-собиратели спят примерно столько же, сколько жители индустриальных стран, а иногда и меньше. Обзор опубликован на научном портале EurekAlert!

Полевые наблюдения за тремя традиционными обществами охотников-собирателей показали, что их представители спят в среднем от 6,4 до 7,1 часа в сутки – не больше, а порой и меньше обычного горожанина. Эти данные ставят под сомнение общепринятую "норму" в восемь часов.

Кроме того, ученые напоминают о существовании здоровых "короткоспящих". Носители особого варианта гена DEC2 полноценно высыпаются за меньшее время без какого-либо вреда для организма. Это доказывает, что непродолжительный сон далеко не всегда указывает на патологию или бессонницу.

Исследователи также обращают внимание на социальный фактор: городской шум, искусственное освещение и некомфортные условия проживания чаще всего ухудшают качество сна у жителей бедных районов.

Специалисты резюмируют: вместо гонки за "правильным" количеством часов гораздо важнее соблюдать гигиену сна – ложиться и просыпаться регулярно в одно и то же время.

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