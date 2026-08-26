#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.87
535.09
5.42
Наука и технологии

Ученые рассказали, сколько на самом деле нужно спать

Сколько часов надо спать, чтобы не быть сонным, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 20:29 Фото: magnific
Спать по восемь часов совсем не обязательно. Важнее не длительность сна, а его регулярность. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые не подтверждают распространенное мнение о необходимости восьмичасового сна. Современные охотники-собиратели спят примерно столько же, сколько жители индустриальных стран, а иногда и меньше. Обзор опубликован на научном портале EurekAlert!

Полевые наблюдения за тремя традиционными обществами охотников-собирателей показали, что их представители спят в среднем от 6,4 до 7,1 часа в сутки – не больше, а порой и меньше обычного горожанина. Эти данные ставят под сомнение общепринятую "норму" в восемь часов.

Кроме того, ученые напоминают о существовании здоровых "короткоспящих". Носители особого варианта гена DEC2 полноценно высыпаются за меньшее время без какого-либо вреда для организма. Это доказывает, что непродолжительный сон далеко не всегда указывает на патологию или бессонницу.

Исследователи также обращают внимание на социальный фактор: городской шум, искусственное освещение и некомфортные условия проживания чаще всего ухудшают качество сна у жителей бедных районов.

Специалисты резюмируют: вместо гонки за "правильным" количеством часов гораздо важнее соблюдать гигиену сна – ложиться и просыпаться регулярно в одно и то же время.

Ранее мы писали, как восстановить режим сна школьника перед новым учебным годом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Ученые рассказали о природных средствах, улучшающих сон
11:24, 21 февраля 2026
Как улучшить сон природными средствами, рассказали ученые
&quot;Пивной&quot; живот повышает риск возникновения рака печени
21:48, 25 мая 2026
Ученые выяснили, чем опасен "пивной" живот
Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ
20:40, 04 июня 2026
Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ – ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стэн Вавринка после матча
21:07, Сегодня
Стэн Вавринка сыграет на US Open - 2026 в одиночном разряде
Серена и Винус Уильямс перед матчем
20:35, Сегодня
Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open в парном разряде
Сейф Попов перед матчем
20:04, Сегодня
Ключевой игрок "Алтая" Попов не поможет команде в следующем матче КПЛ
Стас Покатилов перед матчем в Лиге чемпионов
19:33, Сегодня
Стас Покатилов рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: