#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
Мир

Прорыв озера может вызвать новое наводнение в Непале

наводнение в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 23:35 Фото: скриншот видео
В Непале сохраняется угроза нового наводнения из-за озера, которое образовалось после перекрытия реки Бхотекоши, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ratopati со ссылкой на данные отдела прогнозирования наводнений, соответствующая информация поступила из Китая через Министерство иностранных дел Непала. Согласно спутниковым снимкам и предварительному анализу, в месте возникновения предыдущего наводнения русло реки оказалось перекрыто, в результате чего сформировалось озеро.

Специалисты отмечают, что уровень воды в нем продолжает повышаться, при этом существует риск прорыва.

Жителей районов, расположенных ниже по течению Бхотекоши, а также путешественников и участников спасательных работ призвали соблюдать повышенную осторожность и находиться вдали от берегов реки и других опасных зон до выхода нового предупреждения.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

Известно, что среди пропавших во время стихийного бедствия есть жительница Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
наводнение в Непале
11:30, 27 августа 2026
Ледник рухнул с Гималаев: мощнейшее наводнение смыло города в Непале, погибли более 160 человек
Сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании
00:09, 30 октября 2024
Сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании
Два автобуса с людьми унесло течением реки в Непале
11:55, 13 июля 2024
Два автобуса с людьми унесло течением реки в Непале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол после тренировки
00:10, 28 августа 2026
Дмитрий Бивол и Каллум Смит договорились о проведении титульного поединка
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
23:30, 27 августа 2026
"Барыс" проиграл СКА в серии буллитов на турнире в Санкт-Петербурге
Санжар Ташкенбай после победного боя
23:14, 27 августа 2026
Санжар Ташкенбай рассказал о планах на Олимпиаду-2028
Умар Кремлёв
22:46, 27 августа 2026
"Хотел поблагодарить Геннадия Головкина за его жёсткость и строгость": глава IBA Кремлёв
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: