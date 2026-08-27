Прорыв озера может вызвать новое наводнение в Непале

В Непале сохраняется угроза нового наводнения из-за озера, которое образовалось после перекрытия реки Бхотекоши, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ratopati со ссылкой на данные отдела прогнозирования наводнений, соответствующая информация поступила из Китая через Министерство иностранных дел Непала. Согласно спутниковым снимкам и предварительному анализу, в месте возникновения предыдущего наводнения русло реки оказалось перекрыто, в результате чего сформировалось озеро.

Специалисты отмечают, что уровень воды в нем продолжает повышаться, при этом существует риск прорыва.

Жителей районов, расположенных ниже по течению Бхотекоши, а также путешественников и участников спасательных работ призвали соблюдать повышенную осторожность и находиться вдали от берегов реки и других опасных зон до выхода нового предупреждения.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

Известно, что среди пропавших во время стихийного бедствия есть жительница Казахстана.