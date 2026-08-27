Прорыв озера может вызвать новое наводнение в Непале
Как пишет издание Ratopati со ссылкой на данные отдела прогнозирования наводнений, соответствующая информация поступила из Китая через Министерство иностранных дел Непала. Согласно спутниковым снимкам и предварительному анализу, в месте возникновения предыдущего наводнения русло реки оказалось перекрыто, в результате чего сформировалось озеро.
Специалисты отмечают, что уровень воды в нем продолжает повышаться, при этом существует риск прорыва.
Жителей районов, расположенных ниже по течению Бхотекоши, а также путешественников и участников спасательных работ призвали соблюдать повышенную осторожность и находиться вдали от берегов реки и других опасных зон до выхода нового предупреждения.
26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.
Известно, что среди пропавших во время стихийного бедствия есть жительница Казахстана.