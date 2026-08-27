"Жизнь изменила мои планы": беременная модель лишилась короны в Бразилии

Победительница Miss Supranational Brasil и третья вице-мисс конкурса Miss Supranational 2026 Лара Марина лишилась титула после того, как организаторы конкурса объявили о его аннулировании, сообщает Zakon.kz.

20-летняя модель рассказала в соцсети, что узнала о беременности уже после участия в конкурсе. По ее словам, решение организаторов стало для нее неожиданным.

"Жизнь изменила мои планы так, как я никогда не могла представить. Сегодня я понимаю, что для меня начинается новый путь. Я принимаю этот этап с любовью и ответственностью", – заявила Лара Марина.

Она также подчеркнула, что беременность не меняет ее целей и планов на будущее.

Как пишет Metropoles, Организация Concurso Nacional de Beleza (CNB), проводившая конкурс, заявила, что решение о лишении титула было принято после внутреннего анализа правил и контракта.

При этом в правилах конкурса 2026 года допускалось участие матерей-одиночек и разведенных женщин. Отдельного положения, прямо касающегося беременности, в опубликованных условиях не упоминалось.

В CNB сообщили, что лишение титула связано с нарушением договорных обязательств, несовместимых с сохранением короны. Дополнительные комментарии организация пока не дает.

Ранее сообщалось, что обладательница титула "Мисс Актау 2022" Жанна Кубышева сменила корону победительницы конкурса красоты на рабочую каску.