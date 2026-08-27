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Мир

Таиланд ужесточил правила депортации нарушающих закон иностранцев

Таиланд ужесточил правила депортации нарушающих закон иностранцев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 01:53 Фото: magnific.com
В Таиланде с 28 августа 2026 года вступают в силу новые правила депортации иностранных граждан, нарушающих законодательство страны. Соответствующий порядок подписал премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован 27 августа в официальном правительственном вестнике.

Новые правила направлены на ускорение процедуры выдворения иностранцев, представляющих угрозу общественному порядку и безопасности. Решение о депортации сможет приниматься в отношении тех, кто незаконно находится или работает в стране, ведет запрещенную предпринимательскую деятельность, использует поддельные государственные документы либо совершил преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет.

Депортации также могут подвергнуться лица, выступавшие организаторами, подстрекателями или пособниками указанных правонарушений.

Если иностранный гражданин был осужден и отбыл наказание, власти смогут распорядиться о его выдворении сразу после освобождения. Департамент исправительных учреждений должен передавать информацию о таких заключенных Министерству внутренних дел не менее чем за 15 дней до их освобождения.

Одновременно с депортацией иностранцу может быть запрещен въезд в Таиланд. При принятии решения власти обязаны учитывать законодательство страны, решения правительства и международные обязательства в сфере прав человека.

По общему правилу выдворенного отправят в страну его гражданства либо в государство, где он в последний раз проживал перед въездом в Таиланд. В отдельных случаях при наличии соответствующего запроса иностранца могут направить в третью страну, если существуют риски пыток, жестокого обращения или насильственного исчезновения. При этом человек должен дать письменное согласие, а принимающая сторона – взять на себя расходы.

На исполнение депортации по запросу иностранного государства отводится 30 дней. Министр внутренних дел может дважды продлить этот срок максимум на 30 дней каждый раз.

Ранее сообщалось, что Мальдивы введут в октябре новый туристический налог.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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