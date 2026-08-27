Таиланд ужесточил правила депортации нарушающих закон иностранцев

В Таиланде с 28 августа 2026 года вступают в силу новые правила депортации иностранных граждан, нарушающих законодательство страны. Соответствующий порядок подписал премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован 27 августа в официальном правительственном вестнике.

Новые правила направлены на ускорение процедуры выдворения иностранцев, представляющих угрозу общественному порядку и безопасности. Решение о депортации сможет приниматься в отношении тех, кто незаконно находится или работает в стране, ведет запрещенную предпринимательскую деятельность, использует поддельные государственные документы либо совершил преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет.

Депортации также могут подвергнуться лица, выступавшие организаторами, подстрекателями или пособниками указанных правонарушений.

Если иностранный гражданин был осужден и отбыл наказание, власти смогут распорядиться о его выдворении сразу после освобождения. Департамент исправительных учреждений должен передавать информацию о таких заключенных Министерству внутренних дел не менее чем за 15 дней до их освобождения.

Одновременно с депортацией иностранцу может быть запрещен въезд в Таиланд. При принятии решения власти обязаны учитывать законодательство страны, решения правительства и международные обязательства в сфере прав человека.

По общему правилу выдворенного отправят в страну его гражданства либо в государство, где он в последний раз проживал перед въездом в Таиланд. В отдельных случаях при наличии соответствующего запроса иностранца могут направить в третью страну, если существуют риски пыток, жестокого обращения или насильственного исчезновения. При этом человек должен дать письменное согласие, а принимающая сторона – взять на себя расходы.

На исполнение депортации по запросу иностранного государства отводится 30 дней. Министр внутренних дел может дважды продлить этот срок максимум на 30 дней каждый раз.

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