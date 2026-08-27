Пятилетняя девочка проглотила золотой слиток: врачи приняли экстренное решение
Фото: пресс-служба Национального банка РК
В Пекине (Китай) спасли пятилетнюю девочку, во время игры проглотившую золотой слиток. Он был длиной около 4 см и весом 50 гр. Когда спустя 6 часов предмет так и не вышел сам, родители отвезли ее в больницу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post, врачи боялись, что золото остановилось в пищеварительном тракте ребенка. Это могло привести к разрывам внутренних органов и внутреннему кровотечению.
Поэтому медики решили провести экстренную эндоскопическую процедуру.
Во время операции хирурги ввели в горло ребенка гибкую трубку с камерой и нашли слиток в полости желудка. Спустя несколько минут они смогли аккуратно извлечь инородный предмет.
Девочка не пострадала и быстро восстановилась.
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