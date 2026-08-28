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Мир

Женщину увезли в больницу после того, как начальник заставил ее присесть 200 раз

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 05:54 Фото: Zakon.kz
В Китае 29-летняя сотрудница компании была доставлена в больницу после того, как менеджер наказал ее 200 приседаниями за невыполнение плана продаж, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post, женщина по фамилии Янг недавно перебралась в Ханчжоу и получила первую работу финансовым консультантом. Руководитель команды Чжан требовал от каждого сотрудника ежедневно совершать 200 звонков и привлекать клиентов.

28 июля Янг не выполнила норму и оказалась перед выбором: выполнить 100 приседаний или заплатить по 50 юаней (около 3441 тенге) за каждое невыполненное задание.

Девушка выбрала присесть и выполнила 200 приседаний, записав это на видео для руководителя. После этого работница почувствовала сильную боль в ногах.

Врачи диагностировали у пациентки рабдомиолиз – опасное состояние, при котором разрушенная мышечная ткань выделяет вредные белки в кровь. Это грозит повреждением почек.

Местные власти начали расследование в отношении компании.

Ранее мы писали о том, что в Караганде рабочего засыпало землей в траншее: мужчина смог высунуть голову из грязи.

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Аксинья Титова
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