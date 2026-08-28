Женщину увезли в больницу после того, как начальник заставил ее сделать 200 приседаний

В Китае 29-летняя сотрудница компании была доставлена в больницу после того, как менеджер наказал ее 200 приседаниями за невыполнение плана продаж, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post , женщина по фамилии Янг недавно перебралась в Ханчжоу и получила первую работу финансовым консультантом. Руководитель команды Чжан требовал от каждого сотрудника ежедневно совершать 200 звонков и привлекать клиентов.

28 июля Янг не выполнила норму и оказалась перед выбором: выполнить 100 приседаний или заплатить по 50 юаней (около 3441 тенге) за каждое невыполненное задание.

Девушка выбрала присесть и выполнила 200 приседаний, записав это на видео для руководителя. После этого работница почувствовала сильную боль в ногах.

Врачи диагностировали у пациентки рабдомиолиз – опасное состояние, при котором разрушенная мышечная ткань выделяет вредные белки в кровь. Это грозит повреждением почек.

Местные власти начали расследование в отношении компании.

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