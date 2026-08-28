Женщину увезли в больницу после того, как начальник заставил ее сделать 200 приседаний
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post, женщина по фамилии Янг недавно перебралась в Ханчжоу и получила первую работу финансовым консультантом. Руководитель команды Чжан требовал от каждого сотрудника ежедневно совершать 200 звонков и привлекать клиентов.
28 июля Янг не выполнила норму и оказалась перед выбором: выполнить 100 приседаний или заплатить по 50 юаней (около 3441 тенге) за каждое невыполненное задание.
Девушка выбрала присесть и выполнила 200 приседаний, записав это на видео для руководителя. После этого работница почувствовала сильную боль в ногах.
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