Комар в самолете из Африки привел к смерти двух грузчиков

Двое сотрудников аэропорта Франкфурта в Германии скончались после заражения малярией. Предположительно, их укусил комар, который попал в грузовой отсек самолета, прибывшего из Африки, сообщает Zakon.kz.

По данным издания PYOK, рейс обслуживала компания Fraport, однако точный маршрут и детали полета не разглашаются.

Еще в начале июля несколько работников аэропорта пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. В результате двое из них скончались, а еще четверо до сих пор проходят лечение.

После трагического инцидента в аэропорту Франкфурта установили специальные ловушки для насекомых. Это необходимо, чтобы исключить риск дальнейшего распространения малярии среди персонала и пассажиров.

Ранее мы сообщали, что Таиланд ужесточил правила депортации нарушающих закон иностранцев.