Суррогатная мать из Австралии родила близнецов от разных родителей

В Австралии суррогатная мать одновременно выносила двоих детей от разных родителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, женщина заключила соглашение с парой, которая не могла иметь детей по состоянию здоровья. В апреле 2025 года ей пересадили эмбрион, а примерно через две недели УЗИ показало, что она вынашивает два плода. Тесты подтвердили, что девочка является биологическим ребенком заказчиков, а мальчик – биологическим ребенком "исполнительницы" и ее мужа.

Ситуация потребовала вмешательства суда по делам несовершеннолетних, поскольку законы о суррогатном материнстве запрещают разлучать "родных братьев и сестер по рождению", появившихся в результате одной беременности. Для оценки ситуации стороны наняли независимого консультанта.

В конечном итоге суд постановил, что, хотя дети и являются "гестационными близнецами", они не считаются родными братом и сестрой. Обе стороны приняли обязательства воспитывать детей не скрывая от них историю их рождения.

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