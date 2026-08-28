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Мир

Начальник устроил сотруднице "ад" за невыполненный план и заставил приседать

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 21:17 Фото: primeminister.kz
В Китае девушка оказалась в больнице с тяжелым повреждением мышц после того, как руководство компании заставило ее присесть 200 раз за невыполненный план, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, пострадавшая по фамилии Ян работала телемаркетологом в компании по оказанию брокерских услуг в Ханчжоу.

За невыполнение дневной нормы звонков и сделок руководитель группы по фамилии Чжан поставил ее перед выбором: заплатить денежный штраф или выполнить 200 приседаний. Из-за недостатка средств девушка выбрала физическое наказание и записала процесс на видео для отчета.

Спустя пять дней из-за сильных болей и потемнения мочи Ян обратилась к врачам. У нее диагностировали рабдомиолиз – опасное разрушение мышечной ткани, которое грозит почечной недостаточностью. Уровень креатинкиназы в ее крови превысил норму в 16 раз.

"После лечения стоимостью 1400 юаней (около 90 тыс. тенге) девушка уволилась. Ян потребовала от начальника возместить медицинские расходы и выплатить 15 000 юаней (около 960 тыс. тенге) компенсации на период восстановления", – говорится в сообщении.

Руководитель признал нарушение трудового права, но платить отказался и предложил решать вопрос в суде.

Пострадавшая обратилась в инспекцию труда. По закону за физические наказания сотрудников виновным лицам грозит административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что казахстанка решила повесить на подчиненного несуществующий долг.

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Канат Болысбек
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