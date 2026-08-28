Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

28 августа президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой "крупнейшей в истории" нефтяной сделки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, соглашение предоставляет США контроль над более чем 65 млрд баррелей венесуэльских запасов нефти "без каких-либо затрат для налогоплательщиков".

"Эта историческая сделка более чем удваивает нефтяные резервы Америки, значительно увеличивает объем доступной нам нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед", – написал президент США в Truth Social.

Над соглашением работали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет совместно с Дельси Родригес и частным бизнесом. Финансовые и юридические условия соглашения, включая то, какую прибыль получит Венесуэла, не раскрываются.

Фото: truthsocial

В начале августа Трамп опубликовал изображение карты Южной Америки, на котором Венесуэла обозначена как 51-й штат Соединенных Штатов.