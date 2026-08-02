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Мир

Трамп опубликовал карту с Венесуэлой в качестве 51-го штата США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 14:06 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты Южной Америки, на котором Венесуэла обозначена как 51-й штат Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

На опубликованной карте территория Венесуэлы выделена цветами американского флага, а рядом размещена подпись "51st State" ("51-й штат"). Сам Трамп публикацию никак не прокомментировал.

Это не первый случай, когда американский лидер в шутливой форме высказывается о расширении территории США. Ранее он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду в качестве 51-го штата страны. Кроме того, Трамп также говорил о возможности присоединения Гренландии, которую называл потенциальным 52-м штатом, а Венесуэлу – 53-м.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей соцсетей и вызвала бурное обсуждение. Одни восприняли ее как политический юмор, другие – как очередную провокационную публикацию президента США.

При этом никаких официальных инициатив или заявлений со стороны американских властей о возможном изменении границ государства не поступало.

Ранее Казахстан попал под новые торговые пошлины США.

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Фото Мухит Турсынали
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