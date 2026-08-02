Трамп опубликовал карту с Венесуэлой в качестве 51-го штата США

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты Южной Америки, на котором Венесуэла обозначена как 51-й штат Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

На опубликованной карте территория Венесуэлы выделена цветами американского флага, а рядом размещена подпись "51st State" ("51-й штат"). Сам Трамп публикацию никак не прокомментировал.

Это не первый случай, когда американский лидер в шутливой форме высказывается о расширении территории США. Ранее он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду в качестве 51-го штата страны. Кроме того, Трамп также говорил о возможности присоединения Гренландии, которую называл потенциальным 52-м штатом, а Венесуэлу – 53-м.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей соцсетей и вызвала бурное обсуждение. Одни восприняли ее как политический юмор, другие – как очередную провокационную публикацию президента США.

При этом никаких официальных инициатив или заявлений со стороны американских властей о возможном изменении границ государства не поступало.

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