Трамп опубликовал карту с Венесуэлой в качестве 51-го штата США
На опубликованной карте территория Венесуэлы выделена цветами американского флага, а рядом размещена подпись "51st State" ("51-й штат"). Сам Трамп публикацию никак не прокомментировал.
Это не первый случай, когда американский лидер в шутливой форме высказывается о расширении территории США. Ранее он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду в качестве 51-го штата страны. Кроме того, Трамп также говорил о возможности присоединения Гренландии, которую называл потенциальным 52-м штатом, а Венесуэлу – 53-м.
Публикация быстро привлекла внимание пользователей соцсетей и вызвала бурное обсуждение. Одни восприняли ее как политический юмор, другие – как очередную провокационную публикацию президента США.
При этом никаких официальных инициатив или заявлений со стороны американских властей о возможном изменении границ государства не поступало.
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