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Мир

Британцы за год лишились еды на сто семь миллиардов тенге из-за голодных чаек

наглая чайка, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 11:03 Фото: Zakon.kz
Чайки в Великобритании за год украли у людей еды примерно на 171 млн фунтов стерлингов, около ста семи миллиардов тенге . Чаще всего добычей птиц становится популярное британское блюдо фиш-энд-чипс, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail. Такие данные приводит компания Compare the Market в отчете The Great Greedy Gull Index ("Великий индекс жадной чайки"). Согласно исследованию, средняя стоимость порции, которую забирают птицы, составляет 5,5 фунта – около 3500 тенге.

При этом 74% опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с кражей еды чайками прямо из рук. Более 75% респондентов рассказали, что из-за агрессивного поведения птиц стали менять привычные места или способы приема пищи на открытом воздухе.

Почти треть участников исследования призналась, что при виде приближающихся чаек предпочитала бросить еду или вовсе отдать ее птицам, чтобы избежать нападения.

После публикации исследования Compare the Market запустила в одном из кафе города Маргит необычную акцию – "Гарантию от чаек". В течение одного дня посетителям, у которых птицы украдут порцию рыбы с картофелем фри, обещали бесплатно ее заменить. На акцию компания выделила около 1 тыс. фунтов – примерно 630 000 тенге.

Как отмечается в материале, даже тем, кому удается сохранить свою еду, присутствие чаек уже меняет повседневные привычки. Одни британцы предпочитают есть в помещении, другие накрывают тарелки салфетками, опасаясь внезапного нападения птиц.

Ранее мы сообщали, что комар в самолете из Африки привел к смерти двух грузчиков.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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