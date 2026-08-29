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Пригласили вместе выпить: школьницы зарезали мальчика ради чудовищного эксперимента

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 02:59 Фото: unsplash
В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа Московской области (Россия) двух старшеклассниц 15 и 16 лет задержали по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего шестиклассника, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об исчезновении шестиклассника стало известно 26 августа. Мальчик знал подозреваемых как соседских старшеклассниц. Они позвали его прогуляться и выпить пива. Ребенок согласился.

Девочки спланировали преступление: подготовили ножи и перчатки, а свои мобильные телефоны нарочно оставили дома, чтобы не показывать свое передвижение по местности.

В итоге они заманили мальчика в подвал заброшенного здания. Там подростки нанесли ему смертельные ранения, после чего спокойно разошлись по домам. Позже тело ребенка обнаружили правоохранители.

По данным источников издания "Комсомольская правда", подростки хотели посмотреть, "как умирают люди". Одна из них призналась, что давно хотела узнать, "каково это – убивать". Следствие проверяет версию о том, что девочки опасались разглашения подробностей их личной жизни.

Мать погибшего мальчика и местные жители считают, что подруги были зациклены на сериале "Игра в кальмара" – у них нашли плакаты с героями, а в Telegram-канале Mash сообщили об обнаружении в соцсетях одной из них нарезок с убийствами из этого сериала.

По словам местных жителей, у подозреваемых якобы нашли список из 50 человек, в котором фигурировало имя погибшего шестиклассника. Это может указывать на подготовку других нападений.

Задержанные Ульяна и Екатерина в этом году окончили школу и поступили в колледж.

По данным прокуратуры Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанным школьницам меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что казахстанец помог опасным мошенникам в Якутии и попытался скрыться.

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Аксинья Титова
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