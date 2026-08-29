Пригласили вместе выпить: школьницы зарезали мальчика ради чудовищного эксперимента
Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об исчезновении шестиклассника стало известно 26 августа. Мальчик знал подозреваемых как соседских старшеклассниц. Они позвали его прогуляться и выпить пива. Ребенок согласился.
Девочки спланировали преступление: подготовили ножи и перчатки, а свои мобильные телефоны нарочно оставили дома, чтобы не показывать свое передвижение по местности.
В итоге они заманили мальчика в подвал заброшенного здания. Там подростки нанесли ему смертельные ранения, после чего спокойно разошлись по домам. Позже тело ребенка обнаружили правоохранители.
По данным источников издания "Комсомольская правда", подростки хотели посмотреть, "как умирают люди". Одна из них призналась, что давно хотела узнать, "каково это – убивать". Следствие проверяет версию о том, что девочки опасались разглашения подробностей их личной жизни.
Мать погибшего мальчика и местные жители считают, что подруги были зациклены на сериале "Игра в кальмара" – у них нашли плакаты с героями, а в Telegram-канале Mash сообщили об обнаружении в соцсетях одной из них нарезок с убийствами из этого сериала.
По словам местных жителей, у подозреваемых якобы нашли список из 50 человек, в котором фигурировало имя погибшего шестиклассника. Это может указывать на подготовку других нападений.
Задержанные Ульяна и Екатерина в этом году окончили школу и поступили в колледж.
По данным прокуратуры Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанным школьницам меры пресечения.
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