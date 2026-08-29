Пригласили вместе выпить: школьницы зарезали мальчика ради чудовищного эксперимента

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа Московской области (Россия) двух старшеклассниц 15 и 16 лет задержали по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего шестиклассника, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об исчезновении шестиклассника стало известно 26 августа. Мальчик знал подозреваемых как соседских старшеклассниц. Они позвали его прогуляться и выпить пива. Ребенок согласился.

Девочки спланировали преступление : подготовили ножи и перчатки, а свои мобильные телефоны нарочно оставили дома, чтобы не показывать свое передвижение по местности.

В итоге они заманили мальчика в подвал заброшенного здания. Там подростки нанесли ему смертельные ранения, после чего спокойно разошлись по домам. Позже тело ребенка обнаружили правоохранители.

По данным источников издания "Комсомольская правда" , подростки хотели посмотреть, "как умирают люди". Одна из них призналась, что давно хотела узнать, "каково это – убивать". Следствие проверяет версию о том, что девочки опасались разглашения подробностей их личной жизни.

Мать погибшего мальчика и местные жители считают, что подруги были зациклены на сериале "Игра в кальмара" – у них нашли плакаты с героями, а в Telegram-канале Mash сообщили об обнаружении в соцсетях одной из них нарезок с убийствами из этого сериала.

По словам местных жителей, у подозреваемых якобы нашли список из 50 человек, в котором фигурировало имя погибшего шестиклассника. Это может указывать на подготовку других нападений.

Задержанные Ульяна и Екатерина в этом году окончили школу и поступили в колледж.

По данным прокуратуры Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанным школьницам меры пресечения.

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