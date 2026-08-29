Казахстанец помог опасным мошенникам в Якутии и попытался скрыться

В Якутии задержали 34-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Мужчина выполнял роль курьера и забрал у 57-летнего жителя города Алдана крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 августа 2026 года рассказали в пресс-службе МВД по Республике Саха. По данным ведомства, аферисты действовали по распространенной схеме, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов.

Они связались с потерпевшим и заявили, что по его банковскому счету якобы зафиксирована подозрительная активность, которая может повлечь за собой серьезные юридические последствия.

"Злоумышленники пообещали помочь в урегулировании ситуации. Выяснив в ходе разговора, что мужчина хранит у себя дома крупную сумму наличных денежных средств, они потребовали передать свои сбережения прибывшему курьеру якобы для их декларирования в банке", – говорится в сообщении.

Находясь под сильным психологическим давлением, потерпевший прямо у себя дома передал неизвестному человеку пакет с 2 млн 260 тыс. рублей (около 12,5 млн тенге). Для конспирации посыльный произнес кодовое слово "солнце".

Оперативники в кратчайшие сроки вычислили личность курьера и отследили маршрут его передвижения. Казахстанца задержали на паромной переправе "Даркылах" в Якутске: он находился в такси и планировал покинуть регион.

"При нем полицейские обнаружили и изъяли почти всю наличность, которую он забрал у потерпевшего, а также мобильные телефоны. На проезд и прочие нужды мужчина успел потратить из похищенной суммы около 25 тысяч рублей. После проведения необходимых следственных действий денежные средства будут возвращены законному владельцу", – отметили в ведомстве.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). На время следствия его заключили под стражу. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают его соучастников.

Ранее сообщалось, что мошенники забрали у астанчан 29 млн тенге, а молодой дроппер перевел их в крипту.