#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
464.77
541.36
5.41
Мир

В Нидерландах мужчина стал отцом более 120 детей и планирует еще

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 03:59 Фото: pexels
Житель Нидерландов стал биологическим отцом как минимум 121 ребенка, сдавая биологический материал в качестве донора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на NL Times, 43-летний мужчина по имени Саймон из провинции Гронинген сдал сперму в семь банков. Помимо этого, он находил женщин через интернет, представляясь разными именами.

Пострадавшие матери жаловались, что донор лгал о количестве своих детей, уклонялся от ответов и присылал женщинам непристойные сообщения, предлагая зачатие "естественным путем".

Нидерландское законодательство разрешает использовать одного донора максимум для 12 семей, но это ограничение действует только в отношении лицензированных клиник.

При этом зачатию по частной договоренности никакие юридические рамки не препятствуют, что позволяет одному мужчине стать отцом десятков и сотен детей.

Реальное число детей мужчины может быть значительно выше, а сам донор продолжает свою деятельность до сих пор. Выяснилось, что еще в 2017 году о массовом донорстве знало Министерство здравоохранения, но никаких мер не приняло.

Фонд Donorkind и матери требуют остановить донора. Не исключено, что часть детей родилась за границей, в том числе в Германии и Дании.

Ранее объявление о продаже обычной куклы за полмиллиона тенге взбудоражило Казнет и заставило пользователей заподозрить худшее – скрытую торговлю новорожденными. Полицейские Алматы провели расследование, чтобы выяснить, кто и зачем выставил пугающий ценник

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
актер
18:26, 06 сентября 2023
Актер Сергей Астахов стал отцом второй раз
флаг Нидерландов
01:57, 22 мая 2024
Усыновлять детей из-за границы запретили в Нидерландах
Торегали Тореали стал отцом в шестой раз
00:41, 06 июля 2024
31-летний Торегали Тореали стал отцом шестой раз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Выиграет Зверев, но Бублик может дойти до финала&quot;: Леонид Слуцкий дал прогноз на US Open
04:20, 30 августа 2026
"Выиграет Зверев, но Бублик может дойти до финала": Леонид Слуцкий дал прогноз на US Open
Филип Хргович сенсационно нокаутировал Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул IBF
03:49, 30 августа 2026
Филип Хргович сенсационно нокаутировал Мозеса Итауму и завоевал вакантный титул IBF
Денис Беринчик уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей после долгого простоя
03:19, 30 августа 2026
Денис Беринчик уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей после долгого простоя
&quot;Могли забивать в обоих таймах&quot;: Вахид Масудов объяснил поражение от &quot;Жениса&quot;
02:45, 30 августа 2026
"Могли забивать в обоих таймах": Вахид Масудов объяснил поражение от "Жениса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: