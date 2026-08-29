В Нидерландах мужчина стал отцом более 120 детей и планирует еще

Житель Нидерландов стал биологическим отцом как минимум 121 ребенка, сдавая биологический материал в качестве донора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на NL Times , 43-летний мужчина по имени Саймон из провинции Гронинген сдал сперму в семь банков. Помимо этого, он находил женщин через интернет, представляясь разными именами.

Пострадавшие матери жаловались, что донор лгал о количестве своих детей, уклонялся от ответов и присылал женщинам непристойные сообщения, предлагая зачатие "естественным путем".

Нидерландское законодательство разрешает использовать одного донора максимум для 12 семей, но это ограничение действует только в отношении лицензированных клиник.

При этом зачатию по частной договоренности никакие юридические рамки не препятствуют, что позволяет одному мужчине стать отцом десятков и сотен детей.

Реальное число детей мужчины может быть значительно выше, а сам донор продолжает свою деятельность до сих пор. Выяснилось, что еще в 2017 году о массовом донорстве знало Министерство здравоохранения, но никаких мер не приняло.

Фонд Donorkind и матери требуют остановить донора. Не исключено, что часть детей родилась за границей, в том числе в Германии и Дании.

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