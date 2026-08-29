"Продажа младенца": жуткое объявление за 500 тысяч тенге проверила полиция Алматы
В Департаменте полиции Алматы 29 августа 2026 года раскрыли подробности инцидента. По данным ведомства, подозрительный пост быстро спровоцировал волну тревоги в социальных сетях.
Из-за аномально высокой стоимости и странных формулировок граждане предположили, что за "игрушкой" на самом деле скрывается нелегальная сделка по продаже младенца.
Стражи порядка оперативно отреагировали на сигналы и вышли на след автора резонансного текста.
"В связи с возникшими опасениями полицейские Алматы провели проверку и установили автора публикации. Установлено, что объявление разместил мужчина, состоящий на психоневрологическом учете", – пояснили в ведомстве.
Правоохранители подчеркнули, что никаких подтверждений его причастности к торговле людьми или младенцами получено не было. Объявление действительно касалось обычной куклы, а подозрения пользователей Сети о продаже ребенка не подтвердились.
Ранее сообщалось, что казахстанка выставила на продажу своего еще не рожденного ребенка.