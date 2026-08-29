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Происшествия

"Продажа младенца": жуткое объявление за 500 тысяч тенге проверила полиция Алматы

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 21:50 Фото: pexels
Объявление о продаже обычной куклы за полмиллиона тенге взбудоражило Казнет и заставило пользователей заподозрить худшее – скрытую торговлю новорожденными. Полицейские Алматы провели расследование, чтобы выяснить, кто и зачем выставил пугающий ценник, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 29 августа 2026 года раскрыли подробности инцидента. По данным ведомства, подозрительный пост быстро спровоцировал волну тревоги в социальных сетях.

Из-за аномально высокой стоимости и странных формулировок граждане предположили, что за "игрушкой" на самом деле скрывается нелегальная сделка по продаже младенца.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сигналы и вышли на след автора резонансного текста.

"В связи с возникшими опасениями полицейские Алматы провели проверку и установили автора публикации. Установлено, что объявление разместил мужчина, состоящий на психоневрологическом учете", – пояснили в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что никаких подтверждений его причастности к торговле людьми или младенцами получено не было. Объявление действительно касалось обычной куклы, а подозрения пользователей Сети о продаже ребенка не подтвердились.

Ранее сообщалось, что казахстанка выставила на продажу своего еще не рожденного ребенка.

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Канат Болысбек
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