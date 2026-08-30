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Мир

Мужчина устроил "пенную атаку" на пруд и попал под уголовное преследование

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 18:53 Фото: pexels
В Гонконге сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Мужчина бросил капсулы для стирки в пруд жилого комплекса, что привело к гибели сома и отравлению 30 черепах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, инцидент произошел в районе Ма Он Шань на территории жилого комплекса Kam Ying Court. Охранник обнаружил в искусственном водоеме с черепахами огромное количество пены.

Мужчина сразу же вытащил животных из воды и очистил пруд, однако спасти всех обитателей не удалось – сом погиб, а три десятка черепах получили травмы и химические ожоги.

"Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что неизвестный забросил стиральные капсулы в воду около пяти часов утра и быстро скрылся. Личность злоумышленника удалось установить, в ходе оперативных действий его задержали неподалеку от собственного дома", – говорится в публикации.

Позже подозреваемого отпустили под залог с условием явки в полицию в начале октября.

Произошедшее вызвало волну возмущения среди местных жителей. Горожане называют этот поступок бессердечным и выражают сочувствие пострадавшим животным.

Законодательство Гонконга предусматривает суровое наказание за жестокое обращение с животными – виновному грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч гонконгских долларов (около 11,8 млн тенге).

Ранее сообщалось, что "рыба судного дня" найдена мертвой на пляже Индонезии.

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Канат Болысбек
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