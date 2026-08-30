Мадуро отправил внукам свои фото из американской тюрьмы

30 августа Николас Мадуро отправил внукам свои фотографии из следственного изолятора в Бруклине, сообщает Zakon.kz.

Николас Мадуро впервые предстал перед американским судом 5 января 2026 года, спустя всего два дня после того, как в результате спецоперации в Венесуэле он и его супруга Силия Флорес были вывезены в США.

"Отправляю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем моим внукам и внучкам, всем детям и всем благородным людям, которые любят нас. Хочу, чтобы вы знали: мы стойко держимся, и наши сердца наполнены вашей любовью – той любовью, которая доходит до нас в виде молитв, постоянных действий, солидарности и настоящей поддержки. Бесконечное спасибо за каждое слово, каждый жест и каждое благословение", – говорится в его Telegram-канале.

На снимках он одет в спортивный костюм, он улыбается и выглядит сильно похудевшим.

Фото: Telegram/Nicolas Maduro

Президенту Венесуэлы были предъявлены обвинения по четырем пунктам:

сговор с целью "наркотерроризма";

сговор с целью поставок кокаина на территорию США;

владение пулеметами и разрушительными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

В случае признания виновным Мадуро грозит срок вплоть до пожизненного.

28 августа президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой "крупнейшей в истории" нефтяной сделки. По его словам, соглашение предоставляет США контроль над более чем 65 млрд баррелей венесуэльских запасов нефти "без каких-либо затрат для налогоплательщиков".