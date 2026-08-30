#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
Мир

Мадуро отправил внукам свои фото из американской тюрьмы

Новые фотографии Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 04:00 Фото: Telegram/Nicolas Maduro
30 августа Николас Мадуро отправил внукам свои фотографии из следственного изолятора в Бруклине, сообщает Zakon.kz.

Николас Мадуро впервые предстал перед американским судом 5 января 2026 года, спустя всего два дня после того, как в результате спецоперации в Венесуэле он и его супруга Силия Флорес были вывезены в США.

"Отправляю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем моим внукам и внучкам, всем детям и всем благородным людям, которые любят нас. Хочу, чтобы вы знали: мы стойко держимся, и наши сердца наполнены вашей любовью – той любовью, которая доходит до нас в виде молитв, постоянных действий, солидарности и настоящей поддержки. Бесконечное спасибо за каждое слово, каждый жест и каждое благословение", – говорится в его Telegram-канале.

На снимках он одет в спортивный костюм, он улыбается и выглядит сильно похудевшим.

Новые фотографии Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 04:00

Фото: Telegram/Nicolas Maduro

Президенту Венесуэлы были предъявлены обвинения по четырем пунктам:

  • сговор с целью "наркотерроризма";
  • сговор с целью поставок кокаина на территорию США;
  • владение пулеметами и разрушительными устройствами;
  • сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

В случае признания виновным Мадуро грозит срок вплоть до пожизненного.

28 августа президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой "крупнейшей в истории" нефтяной сделки. По его словам, соглашение предоставляет США контроль над более чем 65 млрд баррелей венесуэльских запасов нефти "без каких-либо затрат для налогоплательщиков".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Николас Мадуро объявил в Венесуэле ЧП
13:07, 03 января 2026
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
Николас Мадуро
13:06, 04 января 2026
Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро
Николас Мадуро, Венесуэла, видео, обращение
18:13, 11 января 2026
Мадуро записал видеообращение к сторонникам из тюремной камеры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи с двумя поясами UFC
00:48, 31 августа 2026
Чемпион UFC Джастин Гейджи объявил об уходе на затяжную паузу до конца 2026 года
Александр Шевченко на турнире Chengdu Open
00:12, 31 августа 2026
Шевченко в пятисетовом триллере проиграл Прижмичу в первом круге US Open-2026
Авторы первых двух голов в матче Атырау - Астана Бауыржан Исламхан и Станислав Басманов
23:43, 30 августа 2026
Опубликовано видео победы "Астаны" над "Атырау" в матче КПЛ
Григорий Ломакин на домашнем турнире ITF в Астане
23:14, 30 августа 2026
Теннисист Григорий Ломакин уступил в квалификации "Челленджера" в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: