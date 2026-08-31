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Мир

Появились кадры, как на самом деле началось страшное наводнение в Непале

наводнение в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:10 Фото: X/ Pu Plaifah
Появились новые кадры, которые показывают, как началось внезапное наводнение в Непале, сообщает Zakon.kz.

Считалось, что наводнение вызвало обрушение ледника в Гималайских горах. Новые видеоматериалы, полученные газетой New York Times, подтвердили эту теорию.

Видеоролик, снятый утром 26 августа Зихой Йити, гидом, который вел группу туристов недалеко от границы с Непалом, дает четкое представление о сходе лавины, вызвавшей обрушение стены воды и грязи на речные долины внизу.

@nytimes New footage exclusively obtained by The New York Times showed the aftermath of the moment a giant glacier broke away from the top of a ridge in the Himalayas, setting off a torrent of mud, snow, floodwaters and debris to the valley communities below. #nepal #tibet #flood #himalayas ♬ original sound – The New York Times

На видео с хребта вершины Лангтанг Лирунг отваливаются большие куски льда, образовавшие два озера, которые привели к наводнению вдоль пограничного перехода Гиронг между Непалом и Тибетом, пишет Lad bible.

26-летний Йити рассказал, что он и его группа туристов увидели вершину и ледник Цангбу Ри благодаря просвету в утреннем тумане. Они достали фотоаппараты, чтобы запечатлеть этот момент. Во время съемок раздалась серия раскатов, которые сначала приняли за гром. А вскоре после этого послышался громкий треск, затем последовал оглушительный шум от схода лавины.

"Это звучало так, будто внутри гор взорвались взрывные устройства", – описал Йити.

На видеозаписи, снятой туристами, запечатлена окружающая местность до и после схода лавины, что позволяет увидеть количество ледникового льда и камней, обрушившихся в долину.

Вскоре после схода лавины воздух наполнился пылью, которую Йити сравнил с "огромным грибовидным облаком". Затем с ледника начали падать мелкие кусочки льда.

Существуют опасения, что в регионе может произойти вторичное наводнение, при этом Китай предупреждает о "высоком риске" из-за скопления воды в расположенном неподалеку водохранилище.

По данным издания Nagorik, число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Непале возросло до 903 человек, 4 200 человек числятся пропавшими без вести.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к большим разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

После наводнений стало известно, что там пропали три казахстанки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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