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Мир

Талибы предложили США вернуться в Афганистан

Жители Афганистана, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 03:59 Фото: pixabay
"Талибан" предлагает США восстановить дипломатическое присутствие в Афганистане и инвестировать в экономику страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в интервью The New York Times. Он считает, что Вашингтон мог бы снова открыть посольство в Кабуле, сохранить дипломатическое присутствие и вложить средства в добычу полезных ископаемых, строительство плотин и дорог.

"Мы считаем, что глава войны завершена, и отныне хотим отношений, основанных на взаимном уважении, и новой главы позитивного взаимодействия", – сказал Муттаки.

Министр пояснил, что при этом афганские власти не хотят восстановления американского военного присутствия в стране.

Вооруженные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021 года, завершив 20-летнее военное присутствие в этой стране. Посольство США в Кабуле прекратило свою работу 15 августа 2021 года, когда на фоне прихода "Талибана" началась экстренная эвакуация американских дипломатов.

Дипломатическая миссия была временно перенесена в столицу Катара – Доху.

Ранее мы писали о том, что Трамп пригрозил объявить Ормузский пролив территорией США.

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Аксинья Титова
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