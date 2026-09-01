"Портал в другое измерение": чудо сняли у самого высокого в мире моста в Китае

Потрясающее зрелище запечатлел дрон, пролетавший над самым высоким в мире мостом в Хуацзян-Каньоне в провинции Гуйчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

В кадр попал мерцающий "портал" – непрерывная круговая радуга, образовавшаяся в результате прохождения солнечного света сквозь мелкую дымку, созданную гидродинамической завесой моста.

Оптический эффект возник прямо под массивной конструкцией моста, на фоне каньона, создавая настолько сюрреалистичную сцену, что многие в сети сравнили ее с дверью в другое измерение, пишет Ahblick live.

На самом деле, вопреки распространенному мнению, радуги не являются дугообразными, как люди привыкли видеть с земли. По своей природе это полные круги, образованные под постоянным углом в 42 градуса вокруг точки, расположенной прямо напротив солнца от наблюдателя. Причина, по которой люди обычно видят только половину дуги, заключается в простой геометрии: земля закрывает нижнюю половину круга от обзора.

A stunning full-circle rainbow appeared beneath the world’s highest bridge as sunlight refracted through mist from a water curtain a few days ago in Guizhou, China. pic.twitter.com/Fnz3HZ8kmH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 31, 2026

В данном случае, так как видео было снято с дрона, расположенного высоко над туманом, возвышенная точка обзора наблюдателя полностью устранила это препятствие, позволив увидеть полное 360-градусное кольцо.

Это явление считают редким явлением, поскольку большинство людей никогда не достигают высоты, необходимой для наблюдения полной радуги.

Сам мост через ущелье Хуацзян не раз удостаивался превосходных эпитетов. Его высота составляет 625 метров, и он является самым высоким мостом в мире. После многолетней масштабной реконструкции он был открыт для движения в 2025 году. С момента открытия мост активно используют как туристическую достопримечательность, предлагая посетителям все: от стеклянных смотровых площадок до рекордных прыжков с тарзанки. Среди его главных достопримечательностей – искусственный водопад, благодаря которому можно увидеть радугу.

В Китае есть еще одна захватывающая дух достопримечательность – лифт, построенный вдоль отвесной стены каньона. Его высота 288 метров. Он сократил местным жителям дорогу с шести часов до 30 минут.