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Китайский лифт высотой 288 метров сократил дорогу в горы с шести часов до 30 минут

Лифт, горы, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 04:32 Фото: Yunnan Net
Захватывающий дух лифт, построенный вдоль отвесной стены каньона, облегчил жизнь жителей далекой китайской деревни. Дорога, которая раньше занимала около шести часов туда и обратно, теперь занимает примерно 30 минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, в удаленной деревне Ничжухэ в провинции Юньнань на дне каньона открылся лифт высотой 288 метров, построенный рядом с другим, 268-метровым подъемником, открытым в 2022 году.

До появления лифтов школьникам приходилось раз в десять дней совершать настоящий горный переход – около трех часов в одну сторону, чтобы добраться до школы-интерната и вернуться домой.

Сама деревня находится в глубине каньона, а начальная школа Гуаньчжай стоит на вершине горы, на высоте 1650 метров над уровнем моря. Новый лифт не просто сократил время в пути. Он фактически стал частью системы, которую называют "воздушным школьным автобусом".

Совокупная пропускная способность двух лифтов составляет 1200 человек в час. Благодаря этому ежедневная вместимость расположенной здесь туристической зоны увеличилась с 4000 до 15 000 посетителей.

Теперь поездка выглядит примерно так: в начале недели школьники садятся на небольшой автобус, который доставляет их к нижней станции лифта. Затем они за считанные минуты поднимаются на площадку возле вершины горы. Но на этом путь еще не заканчивается.

После этого детям нужно воспользоваться канатной дорогой – поездка занимает около пяти минут, — чтобы добраться до школы. Однако новый лифт сильно упростил сообщение между деревней и вершиной горы.

Ранее мы писали, что величайшая в мире недостроенная китайская башня в виде трости вышла на финишную прямую.

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Аксинья Титова
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