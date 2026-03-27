#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
481.83
556.8
5.85
Туризм

"Среди облаков": в Китае открыли самый высокий мост на Земле

Мост в Китае, достопримечательность, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 07:31
До сегодняшнего дня самым высоким мостом в мире был виадук Мийо во Франции (341 метра). Однако в сентябре 2025 года этот титул перешел к мосту через Большой каньон Хуацзян в Китае, который сейчас является самым высоким автомобильным мостом в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Moto, мост в Большом каньоне Хуацзян расположен в горной провинции Гуйчжоу на реке Бэйпань.

Его пролет возвышается на поразительную высоту в 625 метров над дном долины. Строительство началось в 2022 году и было завершено всего за три года и восемь месяцев.

Сооружение пересекает впечатляющий каньон, известный как "Треснувшая земля", и является частью скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун.

Мост выглядит как тонкая линия, проведенная между горами. Проезд по нему немного похож на путешествие сквозь облака, только вполне реальное.

Мост через Большой каньон Хуацзян – не просто мост, а самостоятельное место, которое стоит посетить.

Он значительно улучшил транспортное сообщение в одном из самых сложных районов Поднебесной. Путешествие по каньону сократилось с примерно 2 часов до всего 2 минут.

Ранее появилась информация, что Китай спроектировал первый туристический батискаф, рассчитанный на глубину 1000 метров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: