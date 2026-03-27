"Среди облаков": в Китае открыли самый высокий мост на Земле
Как пишет Moto, мост в Большом каньоне Хуацзян расположен в горной провинции Гуйчжоу на реке Бэйпань.
Его пролет возвышается на поразительную высоту в 625 метров над дном долины. Строительство началось в 2022 году и было завершено всего за три года и восемь месяцев.
Сооружение пересекает впечатляющий каньон, известный как "Треснувшая земля", и является частью скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун.
Мост выглядит как тонкая линия, проведенная между горами. Проезд по нему немного похож на путешествие сквозь облака, только вполне реальное.
Мост через Большой каньон Хуацзян – не просто мост, а самостоятельное место, которое стоит посетить.
Он значительно улучшил транспортное сообщение в одном из самых сложных районов Поднебесной. Путешествие по каньону сократилось с примерно 2 часов до всего 2 минут.
