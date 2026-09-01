"Король холода" побил мировой рекорд

41-летний "король холода" из Польши Дамиан Каспржик установил впечатляющее достижение. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания в ледяной воде. Там спортсмен провел невероятные 1 час 29 секунд, сообщает Zakon.kz.

До этого Каспржик уже прославился как обладатель рекорда по пребыванию в снегу – более двух часов – и по продолжительности полного контакта тела со льдом – 5 часов 1 минуту и 33 секунды.

По его словам, погружение в ледяную воду оказалось "значительно сложнее".

"Король холода" рассказал, что во время испытания организм теряет огромное количество тепла через голову, поскольку она находится в воде. Кроме того, ему было сложно из-за отсутствия возможности общаться со своей командой во время попытки – такую возможность он имел во время предыдущих рекордов.

Также трудности возникли из-за технических проблем с оборудованием в самом начале испытания.

Теперь у 41-летнего спортсмена уже три рекорда в дисциплинах, связанных с экстремальным воздействием холода.

Он признался, что чрезвычайно доволен достигнутым, однако останавливаться не собирается.

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