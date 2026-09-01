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Мир

"Король холода" побил мировой рекорд

ноги, лед, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:33 Фото: pixabay
41-летний "король холода" из Польши Дамиан Каспржик установил впечатляющее достижение. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания в ледяной воде. Там спортсмен провел невероятные 1 час 29 секунд, сообщает Zakon.kz.

До этого Каспржик уже прославился как обладатель рекорда по пребыванию в снегу – более двух часов – и по продолжительности полного контакта тела со льдом – 5 часов 1 минуту и 33 секунды.

По его словам, погружение в ледяную воду оказалось "значительно сложнее".

"Король холода" рассказал, что во время испытания организм теряет огромное количество тепла через голову, поскольку она находится в воде. Кроме того, ему было сложно из-за отсутствия возможности общаться со своей командой во время попытки – такую возможность он имел во время предыдущих рекордов.

мужчина, вода, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:33

Фото: guinnessworldrecords.com

Также трудности возникли из-за технических проблем с оборудованием в самом начале испытания.

Теперь у 41-летнего спортсмена уже три рекорда в дисциплинах, связанных с экстремальным воздействием холода.

рекордсмен, интервью, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:33

Фото: guinnessworldrecords.com

Он признался, что чрезвычайно доволен достигнутым, однако останавливаться не собирается.

Также мы рассказывали, что 38-летний инструктор по йоге Камал Калои из Индии установил новый мировой рекорд, выполнив 86 отжиманий под водой на одном дыхании. Теперь он намерен покорить новые вершины.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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