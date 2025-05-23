Американка нашла на парковке кольцо 1938 года и вернула его внучке хозяина

Лори Рью из Северной Каролины обнаружила на парковке Starbucks в Уилмингтоне кольцо 1938 года, нашла внучку его владельца и отдала ей памятный перстень, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, это кольцо выпускника, которое носят бывшие студенты Политехнического университета Вирджинии. Данный перстень принадлежал Уоллесу Гарсту, который умер несколько лет назад, пишет UPI.

"Я всего лишь заметила какую-то блестящую вещь на углу парковки. Подумала тогда, что кольцо очень красивое", – вспомнила Рью.

Со слов женщины, она очень сентиментальна и ценит семейные реликвии.

"Я бы просто не смогла как-то избавиться от этого кольца – продать или отдать кому-то", – поделилась она с журналистами.

Она выяснила, что у Гарста был сын, которого тоже звали Уоллес, он умер в 2024 году. В посвященном ему некрологе в Wilmington Star опубликовали фото, на котором он был представлен с перстнем отца. Там также уточнялось, что у Уоллеса Гарста-младшего была дочь Лара Стой. Именно с ней у Рью получилось выйти на связь через социальные сети.

Золотые украшения на сотни тысяч долларов нашли туристы в Чехии, а в Израиле обнаружили золотое кольцо возрастом 2300 лет.