#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Мир

Ожерелье египетской царицы с 673 бриллиантами украли из музея в Вене

ограбление, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 13:04 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В Вене разыскивают двух мужчин, которые среди бела дня похитили из музея историческое ожерелье египетской царицы Назли. Платиновое украшение весом 200 карат инкрустировано 673 бриллиантами и ранее было продано на аукционе за 4,3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Ограбление произошло в Музее прикладного искусства (MAK). По данным полиции, двое мужчин без масок купили билеты и вошли на выставку как обычные посетители. Затем один из них разбил молотком стеклянную витрину, после чего злоумышленники забрали ожерелье и скрылись, пишет The Guardian 28 августа 2026 года.

Все произошло днем, когда музей был открыт. В выставочном зале находились посетители, однако никто не пострадал. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемых, полиция опубликовала их фотографии и попросила граждан помочь с поисками.

После ограбления правоохранители прочесывали центр Вены, к поискам привлекли служебную собаку. Австрийские СМИ сообщают, что следователи рассматривают версию о заказном характере преступления.

Украденное ожерелье экспонировалось на выставке, посвященной французскому ювелирному дому Van Cleef & Arpels. На ней были представлены сотни украшений и других предметов, охватывающих 120-летнюю историю бренда.

Особую ценность ожерелью придает его история. Оно принадлежало королеве-консорту Египта Назли и было создано в 1939 году. Царица надела его на свадьбу своей дочери, принцессы Фавзии, с наследным принцем Ирана Мухаммедом Резой Пахлави, который позднее стал последним шахом Ирана.

В 2015 году историческое украшение продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 4,3 млн долларов.

После кражи выставку в Вене временно закрыли. Она должна была работать до 27 сентября.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 13:04
В Египте раскрыли подробности "голливудского ограбления"

Ранее в Испании украли легендарные сокровища из метеорита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Chanel
08:44, 17 апреля 2026
Ход бриллиантами: выпустили шахматы за 4 млн долларов
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
21:48, 03 июля 2026
Две женщины украли из банка свыше 620 млн тенге и проиграли их в казино
Помощницы по хозяйству украли у пенсионера в Темиртау более 11 млн тенге
13:01, 20 ноября 2023
Укравших у пенсионера 11 млн тенге "помощниц" задержали в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
13:35, Сегодня
"Разобью ему лицо локтями": Царукян предсказал нокаут в третьем раунде в бою с Руффи
Бахытжан Абдурахманов
12:52, Сегодня
Звезда мирового дзюдо Асадуллоев "дисквалифицировал" Абдурахманова на турнире в Швейцарии
Ансарбек Гайнуллин
12:13, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана Гайнуллин потерпел поражение в первом же раунде Grand Slam
Иэн Гэрри
11:38, Сегодня
Пратес считает, что Гэрри хотел обмануть Махачева в бою за титул
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: