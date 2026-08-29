Ожерелье египетской царицы с 673 бриллиантами украли из музея в Вене

В Вене разыскивают двух мужчин, которые среди бела дня похитили из музея историческое ожерелье египетской царицы Назли. Платиновое украшение весом 200 карат инкрустировано 673 бриллиантами и ранее было продано на аукционе за 4,3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Ограбление произошло в Музее прикладного искусства (MAK). По данным полиции, двое мужчин без масок купили билеты и вошли на выставку как обычные посетители. Затем один из них разбил молотком стеклянную витрину, после чего злоумышленники забрали ожерелье и скрылись, пишет The Guardian 28 августа 2026 года.

Все произошло днем, когда музей был открыт. В выставочном зале находились посетители, однако никто не пострадал. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемых, полиция опубликовала их фотографии и попросила граждан помочь с поисками.

После ограбления правоохранители прочесывали центр Вены, к поискам привлекли служебную собаку. Австрийские СМИ сообщают, что следователи рассматривают версию о заказном характере преступления.

Украденное ожерелье экспонировалось на выставке, посвященной французскому ювелирному дому Van Cleef & Arpels. На ней были представлены сотни украшений и других предметов, охватывающих 120-летнюю историю бренда.

Особую ценность ожерелью придает его история. Оно принадлежало королеве-консорту Египта Назли и было создано в 1939 году. Царица надела его на свадьбу своей дочери, принцессы Фавзии, с наследным принцем Ирана Мухаммедом Резой Пахлави, который позднее стал последним шахом Ирана.

В 2015 году историческое украшение продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 4,3 млн долларов.

После кражи выставку в Вене временно закрыли. Она должна была работать до 27 сентября.

Материал по теме В Египте раскрыли подробности "голливудского ограбления"

Ранее в Испании украли легендарные сокровища из метеорита.