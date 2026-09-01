Обычный кальмар "помог" рыбаку достать из воды 38-килограммового гиганта
Фото: pixabay
Американский рыболов поймал гигантского луциана-куберу весом 38,5 килограмма и установил новый рекорд штата Северная Каролина, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает Island Free Press. По данным издания, автором нового достижения стал житель Пенсильвании Дэвид Эшман.
Во время морской прогулки в районе мыса Хаттерас с борта катера Miss Hatteras ему удалось выловить гигантскую рыбу.
"Длина выловленного экземпляра от кончика рыла до края хвоста составила более 142 сантиметров, а обхват – около 102 сантиметров. Рыболов использовал кальмара в качестве наживки и относительно легкую снасть: плетеную леску с разрывной нагрузкой 18 килограммов и монофильный лидер на 22,6 килограмма. Вываживание гиганта заняло у него порядка 15 минут", – говорится в сообщении.
Эшман признался, что регулярно приезжает в Северную Каролину ради глубоководной донной ловли.
Предыдущий рекорд штата для этого вида принадлежал Томасу Мэдсену, который в 2022 году добыл экземпляр весом 26,5 килограмма. Новый улов оказался тяжелее почти на 12 килограммов.
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