Киллеры жестко расправились со знаменитым певцом

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция выследила и ликвидировала двух бандитов, расстрелявших знаменитого 32-летнего певца Анкита Балияна прямо возле спортзала, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет News9Live. По данным издания, расправа над 32-летним музыкантом произошла возле одного из спортивных залов города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как четверо нападавших открыли огонь по артисту, обретшему популярность благодаря хиту Bhari Court Mein Goli Maarenge Meri Jaan.

"В ходе расследования выяснилось, что в преступлении были замешаны четверо стрелков и двое сообщников, проводивших предварительную слежку и разведку местности", – говорится в сообщении.

Выследить злоумышленников удалось 31 августа. При попытке задержания преступники открыли огонь по силовикам. В результате ответного боя оба нападавших получили тяжелые ранения. Их доставили в окружную больницу Шамли, где они скончались.

Погибшими оказались 24-летний Сумит и 22-летний Мохит. Ранее за помощь в поимке каждого из них власти назначали награду в 50 тысяч рупий (около 250 тыс. тенге).

Спецоперация не обошлась без потерь со стороны правоохранителей: ранения получили два старших констебля спецотряда SWAT. С места происшествия оперативники изъяли несколько пистолетов, 26 боевых патронов и 15 стреляных гильз 30-го калибра.

Ранее скончался популярный британский актер, сыгравший в фильме "Один дома 2".