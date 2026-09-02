Ученые нашли пользу даже в очень медленном беге

Даже очень медленный бег, по темпу близкий к быстрой ходьбе, может улучшать настроение и работу мозга. К такому интересному выводу пришли исследователи из Университета Цукубы в Японии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что участники эксперимента всего 10 минут бежали на беговой дорожке со скоростью 3-6 км/ч. До и после нагрузки ученые оценивали их настроение, внимание и способность обрабатывать информацию, а также следили за активностью мозга.

Как оказалось, после легкого бега участники быстрее справлялись с заданиями и чувствовали себя лучше. При этом активность усилилась в некоторых участках префронтальной коры, которая отвечает в том числе за внимание, принятие решений и регуляцию эмоций.

Исследователи, данные которых приводит издание "Известия", также заметили связь между улучшением настроения и характерными для бега вертикальными движениями тела. Однако пока нельзя утверждать, что именно они вызывают такой эффект.

Ученые подчеркивают, что речь идет о кратковременном результате после одной нагрузки.

Исследование не доказывает долгосрочную пользу десятиминутного бега, но показывает: чтобы немного взбодриться и активизировать мозг, необязательно тренироваться интенсивно.

Материал по теме Когда нужно остановиться: врач назвал опасные симптомы во время бега

Летом 2026 года мы рассказывали, что 80-летний казахстанец сотворил невероятное на марафоне в ЮАР. Что и как произошло, можно узнать по этой ссылке.