Похитила ребенка ради мечты о сыне: чем закончилась история в Индии

Полиция Дели спасла трехлетнего мальчика, которого, предположительно, похитили из государственной больницы на западе города. Ребенка нашли в округе Мунгер в штате Бихар – более чем в 1000 км от Дели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Times of India, мальчик пропал 27 августа, когда играл на территории больницы GGS в районе Кхьяла. Его мать в это время отправилась за лекарствами. После звонка в полицию около 12:07 правоохранители возбудили дело и начали поиски.

Записи с камер видеонаблюдения показали, как неизвестная женщина уводит ребенка из больницы. Полицейские проследили ее маршрут до района Мадипур, куда она добралась на электрорикше. Позже женщину идентифицировали как 31-летнюю Чунари Деви, уроженку Бихара.

Выяснилось, что после похищения она уехала из Дели в родной штат. Благодаря техническому наблюдению и информации от местных жителей полицейские установили ее местонахождение в деревне Аснаха в округе Мунгер. Ребенка удалось найти и безопасно вернуть.

Во время допроса Деви, как утверждают в полиции, заявила, что воспитывает шесть дочерей и похитила мальчика, поскольку хотела растить его как собственного сына. По ее словам, из-за проблем со здоровьем она не могла иметь еще одного ребенка.

Мальчика доставили обратно в Дели и передали родным.

Ранее сообщалось, что женщина застрелила 11-месячного сына, чтобы "уберечь его от отца".