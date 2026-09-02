Камера сняла невероятный удар молнии по мужчине у его дома в США

Житель Статен-Айленда Томас Фами восстановился после удара молнии, который произошел у порога его собственного дома. Момент происшествия запечатлела камера дверного звонка, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC7, мужчина выходил из дома, чтобы отправиться на прием к стоматологу, когда молния ударила его в ногу. По словам Фами, после разряда он почувствовал по всему телу покалывание, онемение и сильную боль, а также ощущение жжения.

Мужчина провел ночь в больнице. Медики обследовали его и не обнаружили ожогов.

Отмечается, что после случившегося Фами посетил церковь, чтобы поблагодарить Бога за то, что остался невредим.

Doorbell camera captures dramatic moments when a New York man is struck by lightning pic.twitter.com/QJ4lTyiSkQ — Interesting things (@awkwardgoogle) September 2, 2026

Ранее сообщалось, что разряд молнии убил женщину, несущую посуду на голове.