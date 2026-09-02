До и после наводнения: Роскосмос показал, как изменилась река Трисули в Непале
Фото: Роскосмос
Спутник "Ресурс-П" "Роскосмоса" сфотографировал реку Трисули в Непале до и после сильного наводнения. Снимки сделаны с высоты около 500 км – более чем за месяц до стихийного бедствия и через два дня после него, сообщает Zakon.kz.
Наводнение в Непале началось утром 2 августа. В результате стихии пострадали более 1100 человек.
Спутниковые кадры позволяют сравнить состояние русла и прилегающей территории до начала наводнения и после него и увидеть, как изменилась река Трисули под воздействием стихии.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч человек пропали после катастрофического наводнения в Непале и Китае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript