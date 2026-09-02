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Мир

В Британии четверых обвинили в убийстве младенца

Новорожденная девочка погибла от ножевых ранений, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 23:44 Фото: magnific.com
В Южном Йоркшире на севере Англии четверым людям предъявили обвинения в убийстве новорожденной девочки. Тело ребенка обнаружили после вызова полиции в районе Уинкобанк в Шеффилде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, полиция получила сообщение о возможной угрозе безопасности младенца. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики, однако спасти ребенка не удалось. Девочка была объявлена погибшей на месте.

По данным полиции Южного Йоркшира, результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали ножевые ранения.

Изначально по делу задержали семь человек в возрасте от 15 до 38 лет. Впоследствии перед судом в Шеффилде предстали 20-летняя Андреа Скoпова, 19-летний Питер Хорват, 38-летний Питер Хорват и 37-летняя Нина Хорватова. Всем четверым предъявили обвинения в убийстве, они оставлены под стражей.

Кроме того, им вменяют причинение смерти ребенку или допущение его гибели, а также воспрепятствование правосудию – по версии следствия, обвиняемые предпринимали действия для сокрытия убийства младенца.

Личность девочки пока не установлена. В суде ребенка назвали Baby S.

Еще одной обвиняемой стала 15-летняя девушка. Ей предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию. Из-за возраста ее имя не раскрывается. Она также остается под стражей и должна предстать перед судом в Шеффилде в среду.

Главный инспектор полиции Том Вудворд заявил, что предъявление обвинений стало важным этапом расследования трагической гибели ребенка. Он призвал общественность не распространять предположения и непроверенную информацию в интернете, пока продолжается судебный процесс.

Две женщины – 26 и 37 лет, ранее задержанные по подозрению в убийстве, – остаются на свободе под залог.

Ранее сообщалось, что женщину, оставившую младенца в мусорном контейнере, задержали в Жамбылской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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