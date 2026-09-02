Американский разведывательный самолет таинственно исчез недалеко от России
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные, самолет исчез с радаров после почти часа патрулирования в акватории Баренцева моря севернее Мурманска.
Около 14:30 по казахстанскому времени американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на север.
Проследовав вдоль побережья Норвегии, к 17:50 борт вошел в акваторию Баренцева моря, после чего сменил направление на запад.
В 18:40 самолет исчез с радаров на удалении около 400 км от границы РФ. Предположительно, исчезновение связано с намеренным отключением систем геолокации.
Конечная точка маршрута в сервисах мониторинга полетов отсутствует.
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