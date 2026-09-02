#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
455.4
526.99
5.25
Мир

Американский разведывательный самолет таинственно исчез недалеко от России

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 02:59 Фото: unsplash
2 сентября стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров во время патрулирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные, самолет исчез с радаров после почти часа патрулирования в акватории Баренцева моря севернее Мурманска.

Около 14:30 по казахстанскому времени американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на север.

Проследовав вдоль побережья Норвегии, к 17:50 борт вошел в акваторию Баренцева моря, после чего сменил направление на запад.

В 18:40 самолет исчез с радаров на удалении около 400 км от границы РФ. Предположительно, исчезновение связано с намеренным отключением систем геолокации.

Конечная точка маршрута в сервисах мониторинга полетов отсутствует.

Ранее мы писали о том, что из-за плачущей дочери популярного комика произошла задержка рейса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
самолет с пассажирами пропал с радаров в Индонезии
19:29, 17 января 2026
Самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией
Видео
08:31, 15 июля 2024
Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США
пастух исчез в Акмолинской области
23:12, 29 мая 2024
Пастух таинственно исчез в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на US Open
03:57, 03 сентября 2026
Елена Рыбакина обратилась к болельщикам перед вторым кругом US Open
Дастан Сатпаев в матче против &quot;Мидлсбро&quot;
03:24, 03 сентября 2026
Появился видеообзор матча "Бёрнли" – "Мидлсбро" с участием Дастана Сатпаева
Умар Нурмагомедов в Шанхае перед турниром UFC Fight Night
02:55, 03 сентября 2026
Это ещё не конец: Умар Нурмагомедов выступил с заявлением после поражения от Ядонга
Дастан Сатпаев после матча
02:26, 03 сентября 2026
Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча против "Мидлсбро" в Чемпионшипе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: