Американский разведывательный самолет таинственно исчез недалеко от России

2 сентября стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров во время патрулирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные, самолет исчез с радаров после почти часа патрулирования в акватории Баренцева моря севернее Мурманска.

Около 14:30 по казахстанскому времени американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на север.

Проследовав вдоль побережья Норвегии, к 17:50 борт вошел в акваторию Баренцева моря, после чего сменил направление на запад.

В 18:40 самолет исчез с радаров на удалении около 400 км от границы РФ. Предположительно, исчезновение связано с намеренным отключением систем геолокации.

Конечная точка маршрута в сервисах мониторинга полетов отсутствует.

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