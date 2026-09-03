#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
455.86
528.84
5.25
Мир

"Хочу тыкву с маком": мужчина залез на 82-метровую вышку и выдвинул странное условие

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 22:55 Фото: pixabay
Обычная спасательная операция в индийском Силигури обернулась многочасовыми переговорами на высоте 82 метров. Мужчина, забравшийся на вершину телекоммуникационной вышки, не соглашался спускаться и удивил спасателей необычной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года пишет The Times of India. По данным издания, мужчину обнаружили возле стадиона Канчанджунга. Он находился на высоте около 82 метров и сидел на металлической конструкции, свесив ноги.

"На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, включая полицейских, пожарные расчеты и представителей гражданской обороны", – говорится в сообщении.

Из-за значительной высоты установить нормальный контакт с мужчиной с земли оказалось сложно. Тогда правоохранители задействовали дрон, с помощью которого попытались вести переговоры.

Однако уговоры не подействовали – мужчина продолжал отказываться от спуска. Из-за риска падения спасатели действовали предельно осторожно, поэтому к операции привлекли профессиональных альпинистов.

Они поднялись к мужчине и попытались уговорить его спуститься, а после отказа зафиксировали его в конструкции, похожей на носилки, и начали опускать вниз.

"Во время продолжительных переговоров мужчина также выдвигал необычные просьбы. В частности, он попросил принести ему жареную тыкву с маком", – отмечается в публикации.

В итоге примерно через восемь часов после начала операции мужчину благополучно доставили на землю. После этого его передали медикам и направили в больницу для обследования и наблюдения.

Ранее мы писали о том, что чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
полиция, мигалки
12:08, 18 мая 2025
Мужчина забрался на телевизионную вышку в Таразе: его снимали под аплодисменты
мужчина
09:45, 05 октября 2025
Дрон помог спасти пастуха и его лошадь из камышей в СКО
спасатели Алматы перед полетом на спасение
09:24, 18 июля 2025
Юноша упал с обрыва в горах Алматы: спасательная операция с участием вертолета шла несколько часов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Энтони Джошуа перед боем
23:04, Сегодня
Промоутер Джошуа подтвердил контракт на поединок с Фьюри
Джан Ходжаоглу в составе сборной Казахстана
22:33, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Ходжаоглу продолжит карьеру в "Галатасарае"
Фото: ФК &quot;Манчестер Сити&quot;
22:03, Сегодня
В летнее трансферное окно была потрачена рекордная сумма на трансферы - ФИФА
Ига Швёнтек после поебдного матча
21:38, Сегодня
Ига Швёнтек оформила разгром и вышла в третий круг US Open - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: