"Хочу тыкву с маком": мужчина залез на 82-метровую вышку и выдвинул странное условие

Обычная спасательная операция в индийском Силигури обернулась многочасовыми переговорами на высоте 82 метров. Мужчина, забравшийся на вершину телекоммуникационной вышки, не соглашался спускаться и удивил спасателей необычной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года пишет The Times of India. По данным издания, мужчину обнаружили возле стадиона Канчанджунга. Он находился на высоте около 82 метров и сидел на металлической конструкции, свесив ноги.

"На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, включая полицейских, пожарные расчеты и представителей гражданской обороны", – говорится в сообщении.

Из-за значительной высоты установить нормальный контакт с мужчиной с земли оказалось сложно. Тогда правоохранители задействовали дрон, с помощью которого попытались вести переговоры.

Однако уговоры не подействовали – мужчина продолжал отказываться от спуска. Из-за риска падения спасатели действовали предельно осторожно, поэтому к операции привлекли профессиональных альпинистов.

Они поднялись к мужчине и попытались уговорить его спуститься, а после отказа зафиксировали его в конструкции, похожей на носилки, и начали опускать вниз.

"Во время продолжительных переговоров мужчина также выдвигал необычные просьбы. В частности, он попросил принести ему жареную тыкву с маком", – отмечается в публикации.

В итоге примерно через восемь часов после начала операции мужчину благополучно доставили на землю. После этого его передали медикам и направили в больницу для обследования и наблюдения.

Ранее мы писали о том, что чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его.