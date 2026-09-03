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Мир

Многодетный отец погиб от удара молнии, пытаясь спасти людей с неисправной лодки

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 00:46 Фото: pixabay
47-летний житель штата Юта Стив Мэтисон погиб после удара молнии, когда пытался помочь людям с неисправной лодки у побережья Флориды. Трагедия произошла у побережья Форт-Де-Сото, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года пишет New York Post. По данным издания, 47-летний Стив Мэтисон катался на гидроцикле со своим другом, когда заметил сломавшуюся лодку. Несмотря на приближающуюся штормовую тучу, мужчина решил не укрываться на берегу, а направляться на помощь незнакомцам.

Шторм надвигался слишком быстро, и эпицентр стихии оказался прямо над Мэтисоном. По словам его двоюродной сестры Марианны Мэтисон Шуман, разряд молнии поразил его мгновенно.

"Даже в последние минуты жизни он помогал и служил незнакомым людям. Он не поступил бы иначе", – добавила она.

Стива экстренно доставили в местную больницу, однако спасти его жизни врачам не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.

Дома у Мэтисона остались супруга Эбби и четверо детей. Друзья и близкие вспоминают погибшего как преданного мужа, заботливого отца и верующего человека, который никогда не отказывал в помощи окружающим.

Друг семьи Митч Фаас рассказал, что в последнем текстовом сообщении Стив написал ему: "Мы ценим тебя и всегда готовы помочь, брат".

Еще один друг погибшего, Аарон Бун, вспомнил, как Стив окружил заботой его пожилого отца после того, как потерял собственного папу несколькими годами ранее. Пожилой мужчина всегда ощущал внимание и поддержку со стороны Мэтисона во время спортивных матчей.

По данным Национального совета по безопасности при грозах, гибель Стива Мэтисона стала 13-м зарегистрированным случаем смерти от удара молнии в США с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что в Индии разряд молнии убил женщину, несущую посуду на голове.

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Канат Болысбек
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