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Мир

Щит с костями древнего воина нашли на свалке спустя 1,8 тысячи лет

Фото: музей им. Станислава Сташица, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 23:37 Фото: музей им. Станислава Сташица
Обычный поиск автозапчастей на свалке в Польше обернулся уникальной археологической находкой. Местный житель случайно обнаружил фрагмент 1800-летнего щита, внутри которого находились сожженные останки древнего воина, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Livescience. Мужчина искал детали для машины на автосвалке в городе Хрубешув, расположенном неподалеку от границы с Украиной.

Заметив необычный металлический предмет, он сразу понял, что держит в руках древний артефакт, и отправил его фотографию в местный Музей им. Станислава Сташица.

Археологи изучили находку и подтвердили ее ценность.

"Оказалось, что житель свалки нашел купол – центральную металлическую часть щита (умбон), которая защищала кисть руки и удерживала деревянно-кожаную основу конструкции. Сами дерево и кожа за столетия полностью сгнили", – говорится в сообщении.

При дальнейшем осмотре высохшей земли внутри умбона ученые совершили главное открытие – они обнаружили кремированные человеческие кости. Состояние самого металла также указывало на то, что артефакт подвергся воздействию очень высоких температур.

Характерная заостренная форма умбона и следы кремации подтверждают: артефакт принадлежал воину-вандалу II века нашей эры из Пшеворской культуры, проживавшему на территории современной Польши.

Археологи с сожалением констатируют, что само захоронение было уничтожено в результате работы свалки. Исследователям остается лишь догадываться, какие артефакты находились рядом: меч, наконечники копий или элементы одежды.

Ранее древний город возрастом 1,5 тысячи лет обнаружили на юге Казахстана.

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Канат Болысбек
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