Щит с костями древнего воина нашли на свалке спустя 1,8 тысячи лет
Об этом пишет Livescience. Мужчина искал детали для машины на автосвалке в городе Хрубешув, расположенном неподалеку от границы с Украиной.
Заметив необычный металлический предмет, он сразу понял, что держит в руках древний артефакт, и отправил его фотографию в местный Музей им. Станислава Сташица.
Археологи изучили находку и подтвердили ее ценность.
"Оказалось, что житель свалки нашел купол – центральную металлическую часть щита (умбон), которая защищала кисть руки и удерживала деревянно-кожаную основу конструкции. Сами дерево и кожа за столетия полностью сгнили", – говорится в сообщении.
При дальнейшем осмотре высохшей земли внутри умбона ученые совершили главное открытие – они обнаружили кремированные человеческие кости. Состояние самого металла также указывало на то, что артефакт подвергся воздействию очень высоких температур.
Характерная заостренная форма умбона и следы кремации подтверждают: артефакт принадлежал воину-вандалу II века нашей эры из Пшеворской культуры, проживавшему на территории современной Польши.
Археологи с сожалением констатируют, что само захоронение было уничтожено в результате работы свалки. Исследователям остается лишь догадываться, какие артефакты находились рядом: меч, наконечники копий или элементы одежды.
Ранее древний город возрастом 1,5 тысячи лет обнаружили на юге Казахстана.