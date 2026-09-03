"Друг по вызову": необычная услуга набирает популярность
Как пишет The Mainichi, представители отрасли утверждают, что спрос на профессиональных компаньонов в последние годы вырос из-за увеличения числа людей, живущих в одиночестве, изменения образа жизни и влияния социальных сетей.
По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, в 2025 году 29,5% тайских домохозяйств состояли из одного человека, что превышает среднемировой показатель на 21,9%.
Однако для многих клиентов мотивацией к найму компаньона является вовсе не одиночество, а удобство и обстоятельства. Местная жительница Сасипрапа Нуконг рассказала, что отправилась с подругой в путешествие. Они решили посвятить один день разным интересам. Ее подруга планировала отправиться в поход, а Сасипрапа хотела прогуляться по городу, тогда она связалась со студентом, предлагавшим свои услуги компаньона.
"Иногда нам нужна компания на время, а не долгосрочные отношения", – поделилась Сасипрапа Нуконг.
Социолог Нарупон Дуангвисес из Антропологического центра принцессы Маха Чакри Сириндхорн написал в своем докладе, что общение с нанятыми компаньонами может обеспечить эмоциональный комфорт для людей, которым сложно заводить друзей в повседневной жизни.
Самой популярной услугой от "друга по вызову" является совместная фотосессия. Но компаньонов также нанимают для сопровождения во время пробежек, походов по магазинами и компании на семейных торжествах. Создательница сервиса рассказала, что за час зарабатывает 1000 бат (13 840 тенге).
Среди пар провели опрос и выяснилось, что те у кого раздельный бюджет чаще конфликтуют из-за денег. Обсуждать денежные вопросы партнеры нередко начинают спустя длительное время после начала отношений.