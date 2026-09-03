"Друг по вызову": необычная услуга набирает популярность

В Таиланде появился новый сервис "друг по вызову". За деньги можно нанять компаньона для путешествий, просмотра фильмов или тренировок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mainichi, представители отрасли утверждают, что спрос на профессиональных компаньонов в последние годы вырос из-за увеличения числа людей, живущих в одиночестве, изменения образа жизни и влияния социальных сетей.

По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, в 2025 году 29,5% тайских домохозяйств состояли из одного человека, что превышает среднемировой показатель на 21,9%.

Однако для многих клиентов мотивацией к найму компаньона является вовсе не одиночество, а удобство и обстоятельства. Местная жительница Сасипрапа Нуконг рассказала, что отправилась с подругой в путешествие. Они решили посвятить один день разным интересам. Ее подруга планировала отправиться в поход, а Сасипрапа хотела прогуляться по городу, тогда она связалась со студентом, предлагавшим свои услуги компаньона.

"Иногда нам нужна компания на время, а не долгосрочные отношения", – поделилась Сасипрапа Нуконг.

Социолог Нарупон Дуангвисес из Антропологического центра принцессы Маха Чакри Сириндхорн написал в своем докладе, что общение с нанятыми компаньонами может обеспечить эмоциональный комфорт для людей, которым сложно заводить друзей в повседневной жизни.

Самой популярной услугой от "друга по вызову" является совместная фотосессия. Но компаньонов также нанимают для сопровождения во время пробежек, походов по магазинами и компании на семейных торжествах. Создательница сервиса рассказала, что за час зарабатывает 1000 бат (13 840 тенге).

Среди пар провели опрос и выяснилось, что те у кого раздельный бюджет чаще конфликтуют из-за денег. Обсуждать денежные вопросы партнеры нередко начинают спустя длительное время после начала отношений.