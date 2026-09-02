Общие деньги или раздельный бюджет: психолог объяснил, из-за чего ссорятся пары

В России провели исследование и выяснили, что пары с раздельным бюджетом чаще конфликтуют из-за денег, чем те, кто объединяет доходы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос, о финансовых ссорах рассказали 80% пар с раздельным бюджетом против 44% тех, кто ведет общий. При этом 52% участников отметили, что после объединения финансов перестали конфликтовать из-за денег, еще 34% стали ссориться значительно реже.

Обсуждать денежные вопросы партнеры нередко начинают спустя длительное время после начала отношений. 30% опрошенных избегали разговора о совместном бюджете даже после года отношений, а 29% признались, что до сих пор не могут открыто говорить о финансах. Лишь 18% начали обсуждать деньги практически сразу.

По словам клинического психолога Кирилла Горшенина, раздельный бюджет сам по себе не свидетельствует о проблемах в отношениях, если финансовая модель устраивает обоих партнеров.

Гораздо серьезнее, по мнению специалиста, скрывать от партнера долги, кредиты, крупные расходы или потерю дохода. При этом конфликты из-за денег могут быть связаны не только с расходами: финансы способны восприниматься как символ безопасности, заботы, власти или давления.

"Ты слишком много тратишь" может означать не только недовольство расходами, но и тревогу за будущее или ощущение недостатка поддержки, отметил психолог.

Ранее психолог объяснила причину тревоги во время дежавю.

