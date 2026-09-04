Крупнейшая стокилометровая пробка продолжалась две недели в Китае

Для кого-то застрять в пробке на час-другой уже является испытанием. А в Китае люди попали в почти двухнедельную пробку длиной более 100 километров – местами машины могли проехать лишь километр за целый день, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в августе 2010 года, когда маршрут, соединяющий Пекин с Внутренней Монголией, стал одним из главных грузовых коридоров Китая. По нему перевозили огромные объемы угля в столицу и восточные регионы страны. Железнодорожный транспорт не справлялся с растущим объемом грузов, поэтому все больше и больше грузов перенаправлялось на автомобильный транспорт, и ежедневно по дорогам проезжали тысячи грузовиков, пишет Hamu es gyemant.

Большое количество грузовиков, в свою очередь, портило дорожную сеть. И летом 2010 года на нескольких участках проводили ремонт. Работы снизили пропускную способность дорог, тогда как грузовые перевозки оставались огромными. Эти два фактора в совокупности создали ситуацию, которая в конечном итоге привела к огромной пробке.

14 августа на шоссе 110 и скоростной автомагистрали Пекин – Тибет, в основном между Хопэй и Внутренней Монголией, образовались пробки. Ситуация быстро обострилась, и в пиковые моменты затор растянулся более чем на 100 километров. На перегруженных дорогах авария или поломка еще больше замедляли движение.

Тысячи водителей застряли в пробке, и на некоторых участках транспорт едва мог проехать километр в день. Многие провели в одной и той же пробке несколько дней, и были вынуждены есть и спать в своих машинах. Люди пытались как могли скрасить долгое ожидание: кто-то ходил пешком, кто-то общался или играл в карты. А местные жители быстро адаптировались к ситуации. Они начали продавать водителям воду, лапшу быстрого приготовления, сигареты и готовые блюда часто по цене, во много раз превышающей обычную. Некоторые торговцы передвигались на велосипедах вдоль километровой очереди автомобилей.

Власти пытались разгрузить пробку несколькими способами. Они разрешили большему количеству грузовиков продолжать движение в направлении Пекина ночью, а перевозчикам было предложено по возможности выбирать альтернативные маршруты или временно приостанавливать поставки. Пробка рассосалась к концу августа, хотя проблемы с дорожным движением в районе были далеки от решения, поскольку несколько дней спустя на том же маршруте снова возникла огромная пробка.

В итоге китайская пробка 2010 года выделилась необычайно большой продолжительностью – 12 дней. Однако она была не самой долгой. Самая длинная непрерывная пробка в истории зафиксирована во Франции в 1980 году, когда пробка между Лионом и Парижем растянулась на 176 километров.

30 августа 2026 года стало известно, что на границе Казахстана и Кыргызстана образовалась огромная пробка из 400 фур.