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Мир

Ловить мигрантов и депортировать: Белый дом запустил необычную онлайн-игру

Лови и депортируй: Белый дом запустил необычную игру про мигрантов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 22:20 Фото: pixabay
Белый дом запустил онлайн-игру, посвященную борьбе с нелегальной миграцией. В ней пользователям предлагают ловить мигрантов, пересекающих границу США через Рио-Гранде, и отправлять их обратно в Мексику, сообщает Zakon.kz.

Игра получила название Rio Run ("Забег через реку") и размещена на официальном сайте администрации президента США.

По механике она напоминает классическую аркадную "Змейку" и выполнена в стилистике ретро-игр. В роли игрового персонажа выступает герой, внешне напоминающий Тома Хомана – советника президента Дональда Трампа по вопросам иммиграции.

Задача игрока – перемещаться по игровому полю, ловить как можно больше персонажей-мигрантов, перебравшихся через Рио-Гранде, и возвращать их обратно за границу.

Запуск игры стал очередным примером того, как администрация Трампа использует цифровой контент для продвижения своей иммиграционной политики.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появился полезный сервис для тех, кто неожиданно попал в больницу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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