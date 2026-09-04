Мать с ребенком выпали из автобуса на ходу, а водитель уехал

В российском городе Нижний Тагил водитель общественного транспорта отъехал от остановки, не закрыв одну из дверей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru , из-за этого из салона на ходу выпали женщина и ее ребенок. После этого водитель не остановился и продолжил движение по маршруту.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

За рулем автобуса был 56-летний мужчина с 11-летним стажем работы на данном маршруте. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Водителю грозит административный арест и лишение права управления транспортными средствами.

Ранее жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах.