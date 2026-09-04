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Мир

Мать с ребенком выпали из автобуса на ходу, а водитель уехал

Город, дорога, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 03:59 Фото: magnific
В российском городе Нижний Тагил водитель общественного транспорта отъехал от остановки, не закрыв одну из дверей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, из-за этого из салона на ходу выпали женщина и ее ребенок. После этого водитель не остановился и продолжил движение по маршруту.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

За рулем автобуса был 56-летний мужчина с 11-летним стажем работы на данном маршруте. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Водителю грозит административный арест и лишение права управления транспортными средствами.

Ранее жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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