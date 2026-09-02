Рюкзаки снять, пассажиров выпустить: жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах

Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы обратилось с важной просьбой и советами к пассажирам города, сообщает Zakon.kz.

Обращение организации опубликовано сегодня, 2 сентября 2026 года.

Специалисты подчеркивают, что с началом учебного года Алматы вернулся к активному ритму, а пассажиропоток в общественном транспорте вырос, особенно в часы пик.

В Управлении отмечают, чтобы поездки были быстрее и комфортнее, достаточно простых правил:

заранее подготовить оплату,

сначала дать пассажирам выйти,

проходить в глубь салона,

снимать рюкзаки,

заранее готовиться к своей остановке.

"Немного внимания и уважения друг к другу – и ежедневные поездки станут удобнее для всех". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Примечательно, но 1 сентября 2026 года мы уже рассказывали, как метро Алматы пережило первый учебный день. Об этом можно прочитать по этой ссылке.