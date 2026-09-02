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Советы

Рюкзаки снять, пассажиров выпустить: жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы обратилось с важной просьбой и советами к пассажирам города, сообщает Zakon.kz.

Обращение организации опубликовано сегодня, 2 сентября 2026 года.

Специалисты подчеркивают, что с началом учебного года Алматы вернулся к активному ритму, а пассажиропоток в общественном транспорте вырос, особенно в часы пик.

В Управлении отмечают, чтобы поездки были быстрее и комфортнее, достаточно простых правил:

  • заранее подготовить оплату,
  • сначала дать пассажирам выйти,
  • проходить в глубь салона,
  • снимать рюкзаки,
  • заранее готовиться к своей остановке.
"Немного внимания и уважения друг к другу – и ежедневные поездки станут удобнее для всех".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Примечательно, но 1 сентября 2026 года мы уже рассказывали, как метро Алматы пережило первый учебный день. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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