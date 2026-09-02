Рюкзаки снять, пассажиров выпустить: жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах
Фото: Zakon.kz
Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы обратилось с важной просьбой и советами к пассажирам города, сообщает Zakon.kz.
Обращение организации опубликовано сегодня, 2 сентября 2026 года.
Специалисты подчеркивают, что с началом учебного года Алматы вернулся к активному ритму, а пассажиропоток в общественном транспорте вырос, особенно в часы пик.
В Управлении отмечают, чтобы поездки были быстрее и комфортнее, достаточно простых правил:
- заранее подготовить оплату,
- сначала дать пассажирам выйти,
- проходить в глубь салона,
- снимать рюкзаки,
- заранее готовиться к своей остановке.
"Немного внимания и уважения друг к другу – и ежедневные поездки станут удобнее для всех".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы
Примечательно, но 1 сентября 2026 года мы уже рассказывали, как метро Алматы пережило первый учебный день. Об этом можно прочитать по этой ссылке.
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