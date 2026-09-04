#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
456.56
530.52
5.28
Мир

Воспитательница в детском саду засовывала в рот малышам салфетки, чтобы они не плакали

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 04:59 Фото: unsplash
В Оклахоме (США) воспитательницу домашнего детского обвинили в жестоком обращении с детьми. Женщина могла затыкать рты детям салфетками, чтобы они не плакали, а также применять физическую силу во время ухода за ними, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Star, Саманта Пирсон обвиняется по трем эпизодам жестокого обращения с детьми. Предполагаемые нарушения выявили после проверки записей с камер видеонаблюдения в детском саду, где работает 25-летняя американка.

По материалам дела, речь идет о двух детях в возрасте трех и четырех лет.

Следователи утверждают, что во время смены подгузников воспитательница якобы засовывала им влажные салфетки в рот, а когда один ребенок пытался их выплюнуть, вставляла новые.

Также, на записях, по данным полиции, зафиксированы случаи физического воздействия – якобы женщина шлепала детей и резко перемещала их во время ухода.

Выяснилось, что у Пирсон не было действующей лицензии на работу с детьми с 2025 года. Это значит, что она вела деятельность в качестве воспитателя незаконно.

Сейчас женщина находится в тюрьме округа Кливленд, пока прокуратура рассматривает ее дело.

Ранее мы писали о том, что в Британии четверых обвинили в убийстве младенца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Малыш
17:53, 15 февраля 2025
Воспитательница избила ребенка до заикания в детском саду Астаны
бригада скорой помощи
20:05, 01 февраля 2024
В детском саду Уральска на детей и воспитательницу упал шкаф
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
01:51, 16 августа 2025
В Алматы воспитательницу детсада осудили на 4 года за то, что душила ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тайрон Вудли во время дуэли взглядов с Хамзатом Чимаевым
04:16, 05 сентября 2026
Вудли – о схватке с Чимаевым: Это будет шахматная партия
Дана Уайт на турнире UFC
03:56, 05 сентября 2026
Дана Уайт высказался о предстоящем поединке Царукяна и Руффи
Анна Данилина на US Open-2026
03:28, 05 сентября 2026
Анна Данилина узнала соперниц во втором круге US Open
Натан Маккиннон во время матча регулярного чемпионата НХЛ
02:49, 05 сентября 2026
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал главным претендентом на "Ришар Трофи"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: