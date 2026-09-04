Воспитательница в детском саду засовывала в рот малышам салфетки, чтобы они не плакали

В Оклахоме (США) воспитательницу домашнего детского обвинили в жестоком обращении с детьми. Женщина могла затыкать рты детям салфетками, чтобы они не плакали, а также применять физическую силу во время ухода за ними, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Star, Саманта Пирсон обвиняется по трем эпизодам жестокого обращения с детьми. Предполагаемые нарушения выявили после проверки записей с камер видеонаблюдения в детском саду, где работает 25-летняя американка.

По материалам дела, речь идет о двух детях в возрасте трех и четырех лет.

Следователи утверждают, что во время смены подгузников воспитательница якобы засовывала им влажные салфетки в рот, а когда один ребенок пытался их выплюнуть, вставляла новые.

Также, на записях, по данным полиции, зафиксированы случаи физического воздействия – якобы женщина шлепала детей и резко перемещала их во время ухода.

Выяснилось, что у Пирсон не было действующей лицензии на работу с детьми с 2025 года. Это значит, что она вела деятельность в качестве воспитателя незаконно.

Сейчас женщина находится в тюрьме округа Кливленд, пока прокуратура рассматривает ее дело.

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