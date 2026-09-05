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Мир

Заразилась смертельной болезнью: поход в контактный зоопарк с семьей стал для ребенка фатальным

Козы, ребенок, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 07:20 Фото: magnific
Трехлетняя девочка попала в больницу после посещения контактного зоопарка в Австралии. Медики не смогли ее спасти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на news.com.au, инцидент произошел в штате Виктория. После визита в заведение ее госпитализировали с опасной для жизни инфекцией.

Девочка заразилась Escherichia coli – бактерией, которая провоцирует повреждение головного мозга и почечную недостаточность.

В больнице ребенок провел шесть недель, но улучшить ее состояние не удалось. От какого животного заразилась погибшая девочка, неизвестно. Обычно переносчиком такой бактерии становится скот.

Сотрудники зоопарка выразили соболезнования семье. Они добавили, что подобные заведения обязаны следить за гигиеной, но все же рекомендуют родителям следить за детьми во время общения с животными. До этого инцидента после посещения этого же зоопарка госпитализировали другого ребенка с подобными симптомами. Пока о его состоянии неизвестно.

Ранее мы писали о том, что воспитательница в детском саду засовывала в рот малышам салфетки, чтобы они не плакали.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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