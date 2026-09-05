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Мир

Почти 12 млрд тонн льда спрятано на западе США

лед, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 12:46 Фото: pexels
Ученые из Университета Юты подсчитали запасы льда в 836 каменных ледниках американского штата. Оказалось, что под слоями камней и обломков пород скрывается около одного миллиарда тонн льда, сообщает Zakon.kz.

Ледники, которые не видно

Каменные ледники внешне похожи на обычные россыпи камней, однако под их поверхностью находятся значительные массы льда. Из-за каменного покрова обнаружить их с помощью стандартных методов исследования открытых ледников достаточно сложно.

Поэтому ученые предложили использовать гравиметрию – метод, который фиксирует небольшие изменения силы тяжести. Разница в плотности камня и льда позволяет определить, где под поверхностью находятся замерзшие массы.

Именно этот метод испытали на леднике Тимпаногос в штате Юта. После 232 замеров и компьютерного моделирования специалисты установили, что лед составляет около 83% его объема. Запасы замороженной воды оцениваются в 1,5 млн кубометров – примерно как 600 олимпийских бассейнов.

Затем исследователи распространили полученные данные на 836 каменных ледников Юты и оценили общий объем скрытого льда примерно в 1 млрд тонн. А в каменных ледниках западной части США, по их оценке, может находиться почти 12 млрд тонн льда.

Как гласит публикация издания "Наука", каменный покров защищает лед от солнечного света и перепадов температуры, благодаря чему он может сохраняться тысячелетиями.

Однако изменение климата способно нарушить этот баланс. Таяние каменных ледников может привести не только к потере запасов пресной воды, но и к оползням и повреждению инфраструктуры в горных районах.

3 сентября 2026 года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) разместила новый неутешительный прогноз. Согласно ему, глобальный климатический феномен Эль-Ниньо уже установился и в ближайшие месяцы продолжит усиливаться, достигнув очень высокой интенсивности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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