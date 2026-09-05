Почти 12 млрд тонн льда спрятано на западе США
Ледники, которые не видно
Каменные ледники внешне похожи на обычные россыпи камней, однако под их поверхностью находятся значительные массы льда. Из-за каменного покрова обнаружить их с помощью стандартных методов исследования открытых ледников достаточно сложно.
Поэтому ученые предложили использовать гравиметрию – метод, который фиксирует небольшие изменения силы тяжести. Разница в плотности камня и льда позволяет определить, где под поверхностью находятся замерзшие массы.
Именно этот метод испытали на леднике Тимпаногос в штате Юта. После 232 замеров и компьютерного моделирования специалисты установили, что лед составляет около 83% его объема. Запасы замороженной воды оцениваются в 1,5 млн кубометров – примерно как 600 олимпийских бассейнов.
Затем исследователи распространили полученные данные на 836 каменных ледников Юты и оценили общий объем скрытого льда примерно в 1 млрд тонн. А в каменных ледниках западной части США, по их оценке, может находиться почти 12 млрд тонн льда.
Как гласит публикация издания "Наука", каменный покров защищает лед от солнечного света и перепадов температуры, благодаря чему он может сохраняться тысячелетиями.
Однако изменение климата способно нарушить этот баланс. Таяние каменных ледников может привести не только к потере запасов пресной воды, но и к оползням и повреждению инфраструктуры в горных районах.
3 сентября 2026 года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) разместила новый неутешительный прогноз. Согласно ему, глобальный климатический феномен Эль-Ниньо уже установился и в ближайшие месяцы продолжит усиливаться, достигнув очень высокой интенсивности.