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События

Алматы накрыл пыльный апокалипсис

пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52 Фото: Threads/@djetibayeva
В понедельник, 31 августа 2026 года, днем на Алматы обрушился ветер, поднявший пыльную бурю, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с "потемневшим" воздухом делятся в соцсетях горожане.

буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@sofi_utgl

На снимках видно, что поднявшаяся в воздух пыль значительно снизила обзор.

пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@yeryes1

"Вся пыль от разрушенных улиц поднялась", "аллергики сейчас сильно страдают", "это с Капчика надуло", "кажется, не только людям не нравится 1 сентября", "из-за ветра песок, пыль и грязь с перерытых дорог поднялись в воздух", – пишут пользователи.
пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: threads/@juliewintertale

В подтверждение того, что пыльный апокалипсис мог прийти из Капшагая, пользователи скидывают фото оттуда:

пыльная буря, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@irena_kz

пыльная буря, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@tolstova_nail

пыльная буря, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@tolstova_nail

Еще одна версия, почему город накрыла такая сильная пыльная завеса: работы на Кок-Жайляу.

"Это не смог, а пыль, которая образовалась в результате проведения работ на Кок-Жайляу", – пишет пользователь sanzh_rkh.
пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@sanzh_rkh

Отметим, что синоптики объявляли на 31 августа штормовое предупреждение в Алматы: во второй половине дня кратковременный дождь и гроза, днем порывы ветра до 15 м/с.

пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads.com/@almaty.today

А в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов во второй половине дня прогнозировали кратковременный дождь и грозу. Днем – порывы ветра 18-23 м/с.

пыльная буря в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:52

Фото: Threads/@_yuyuk_

Какой будет погода в Алматы 1 сентября 2026 года, можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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